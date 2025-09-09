9 de septiembre de 2025

Apple ha presentado Watch Ultra 3— el Apple Watch más avanzado — que ofrece funciones ampliadas de salud, fitness, seguridad y conectividad, y cambia sin problemas entre un potente reloj deportivo, un elegante reloj inteligente y un compañero de salud integral.

Diseñado para mantener a los usuarios más conectados y seguros dondequiera que estén con comunicaciones por satélite integradas, el Apple Watch Ultra 3 permite a los usuarios enviar mensajes de texto a los servicios de emergencia, enviar mensajes de amigos y familiares y compartir su ubicación, todo mientras están fuera de la red.

El reloj de deportes y aventuras definitivo ahora cuenta con la pantalla más grande de cualquier Apple Watch, una pantalla con una frecuencia de actualización siempre encendida de 1 Hz, capacidades celulares 5G, el GPS más preciso en un reloj deportivo y hasta 42 horas de duración de la batería, con hasta 72 horas en modo de baja energía.

Las notificaciones de signos de presión arterial alta crónica, también conocida como hipertensión, ofrecen una nueva visión innovadora de la salud, y la puntuación del sueño ayuda a los usuarios a comprender la calidad de su sueño.

Las actualizaciones de la aplicación Workout, incluida Workout Buddy, una experiencia de fitness única en su tipo impulsada por Apple Intelligence, se suman a un sólido conjunto de funciones avanzadas de fitness.

El Apple Watch Ultra 3 se puede reservar hoy, con disponibilidad a partir del viernes 19 de septiembre.

Una pantalla más grande, 42 horas de duración de la batería y 5G Cellular

La pantalla del Apple Watch Ultra 3 incorpora la tecnología de pantalla más avanzada de Apple con LTPO3 y OLED de gran angular, lo que la convierte en la pantalla más grande de cualquier Apple Watch, y más brillante cuando se ve desde un ángulo.

LTPO3 es una tecnología de pantalla de alto rendimiento y baja potencia que permite que los bordes de la pantalla sean un 24 por ciento más delgados, aumentando el área de pantalla activa sin ningún cambio en el tamaño de la caja. La pantalla OLED de gran angular optimiza cada píxel para emitir más luz en ángulos más amplios, lo que facilita la lectura de un vistazo.1

LTPO3 también es más eficiente energéticamente, lo que permite una frecuencia de actualización más rápida cuando el Apple Watch Ultra 3 está en modo siempre encendido, pasando de una vez por minuto a una vez por segundo, por lo que es posible ver una manecilla de segundos sin levantar la muñeca.

El cronómetro, el temporizador y más de 20 esferas de reloj se actualizan con soporte para esta frecuencia de actualización. Además, una nueva esfera de reloj Waypoint puede ayudar a los usuarios a navegar con una brújula en vivo, acceder fácilmente a las comunicaciones por satélite con una nueva complicación y activar rápidamente el modo nocturno para ayudar a preservar la visión nocturna.

La eficiencia energética de la pantalla mejorada con LTPO3, el módem 5G y la batería más grande ofrecen una mayor duración de la batería.2 Para el uso diario, el Apple Watch Ultra 3 cuenta con hasta 42 horas para ayudar a los usuarios mientras entrenan, corren o hacen ejercicio.

En el modo de baja energía, sigue ofreciendo hasta 72 horas de duración de la batería. Para el seguimiento continuo del entrenamiento al aire libre, el Apple Watch Ultra 3 ahora tiene 20 horas de duración de la batería en modo de bajo consumo con GPS completo y lecturas de frecuencia cardíaca. Con la carga rápida, 15 minutos proporcionan hasta 12 horas de duración de la batería.

Con un plan de telefonía móvil, los usuarios del Apple Watch pueden recibir llamadas, enviar mensajes e incluso obtener ayuda con los servicios de emergencia cuando su iPhone no está con ellos.3 Cuando los usuarios están en la red, el Apple Watch Ultra 3 ahora ofrece capacidades celulares 5G, que proporcionan un mejor rendimiento con un mayor rendimiento, por lo que la música, los podcasts y las aplicaciones se descargan más rápido.4

Para aumentar la recepción en áreas con poca cobertura, el Apple Watch Ultra 3 también utiliza un algoritmo avanzado que activa simultáneamente las dos antenas del sistema cuando es necesario, aumentando significativamente la intensidad de la señal.

Comunicaciones por satélite

El Apple Watch Ultra 3 cuenta con comunicaciones bidireccionales integradas por satélite, para que los usuarios puedan sentirse más seguros y más conectados cuando están fuera de la red, ya sea que estén esquiando en el campo, corriendo por senderos o acampando en la naturaleza.

Cuando los usuarios no tienen cobertura móvil o Wi-Fi, ahora pueden enviar mensajes de texto a los servicios de emergencia, enviar mensajes a amigos y familiares y compartir su ubicación.5 El Apple Watch Ultra 3 ofrece SOS de emergencia vía satélite para enviar mensajes de texto a los servicios de emergencia y notificar a los contactos de emergencia con unos pocos toques.

Si el Apple Watch Ultra 3 detecta un accidente automovilístico grave o una caída grave, y el usuario no responde mientras está fuera de la red, puede enviar automáticamente información de situación y ubicación a los servicios de emergencia y contactos de emergencia, cuando está en la línea de visión de un satélite.

Con Find My vía satélite, los usuarios pueden enviar su ubicación una vez cada 15 minutos a los contactos previamente agregados a Find My. Además, con Mensajes vía satélite, los usuarios pueden enviar y recibir mensajes de texto, emojis y Tapbacks a amigos y familiares, incluida cualquier persona con la que hayan estado en contacto en los últimos 30 días, mientras mantienen los mensajes cifrados de extremo a extremo. Los usuarios también pueden enviar mensajes SMS por satélite.6

Para permitir la conectividad por satélite en un dispositivo tan pequeño como el Apple Watch Ultra 3, la radio del dispositivo fue rediseñada para cubrir más frecuencias, y la antena fue rediseñada para duplicar la intensidad de la señal, permitiendo la comunicación con satélites de hasta 800 millas sobre la Tierra y que se mueven a 15.000 mph.

Apple también continúa invirtiendo en infraestructura de emergencia crucial, incluidos centros de relevo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con profesionales de seguridad capacitados con los más altos estándares, y prioriza las funciones de emergencia y seguridad en caso de desastres naturales.

La conexión con un satélite se presentará automáticamente como una opción cuando un usuario esté fuera de la red, y el Asistente de Conexión proporciona orientación en pantalla para ayudar a los usuarios a acceder a las funciones del satélite cuando sea necesario.

Todas las funciones de comunicación por satélite son gratuitas durante dos años con el Apple Watch Ultra 3. El Apple Watch Ultra 3 incluye SOS de emergencia vía satélite sin un plan de telefonía móvil, y con un plan de telefonía móvil activo, los usuarios también pueden enviar mensajes y compartir su ubicación con Find My.7

Notificaciones de hipertensión

Aprovechando las funciones avanzadas de salud que permiten que el Apple Watch sirva como un guardián inteligente para la salud de los usuarios, el Apple Watch Ultra 3 introduce notificaciones innovadoras de hipertensión, que pueden alertar a los usuarios si se detectan signos de presión arterial alta crónica, o hipertensión.8

La hipertensión es el principal factor de riesgo modificable para ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y enfermedades renales, y afecta a aproximadamente 1.300 millones de adultos en todo el mundo. Con frecuencia no se diagnostica porque a menudo no tiene síntomas, muchas personas no ven a un médico con regularidad e incluso durante una visita clínica, se puede pasar por alto fácilmente con una sola medición.

Las notificaciones de hipertensión en el Apple Watch utilizan datos del sensor óptico del corazón para analizar cómo responden los vasos sanguíneos de un usuario a los latidos del corazón. El algoritmo funciona pasivamente en segundo plano revisando datos durante períodos de 30 días, y notificará a los usuarios si detecta signos consistentes de hipertensión.

Estas notificaciones proporcionan a los usuarios información impactante sobre su salud en relación con esta condición generalizada simplemente usando su Apple Watch, para que puedan comenzar a hacer cambios de comportamiento potencialmente salvavidas o comenzar el tratamiento para reducir su riesgo de eventos de salud graves a largo plazo.

Al igual que todas las funciones de salud del Apple Watch, las notificaciones de hipertensión se basan en una rigurosa validación científica. La función se desarrolló con aprendizaje automático avanzado y datos de entrenamiento de múltiples estudios que totalizaron más de 100.000 participantes. Su rendimiento fue luego validado en un estudio clínico de más de 2.000 participantes.

Si bien las notificaciones de hipertensión no detectarán todos los casos de hipertensión, con el alcance del Apple Watch, se espera que la función notifique a más de 1 millón de personas con hipertensión no diagnosticada dentro del primer año.

Si los usuarios reciben una notificación de hipertensión, se recomienda que reguen su presión arterial durante siete días utilizando un manguito de presión arterial de terceros y compartan los resultados con su proveedor en su próxima visita, lo que es consistente con las últimas directrices de la Asociación Americana del Corazón para el diagnóstico y manejo de la hipertensión.

Se espera que pronto se dé la autorización para las notificaciones de hipertensión de la FDA y otros reguladores, y la función estará disponible en más de 150 países y regiones, incluidos los EE. UU. y la UE, este mes. Las notificaciones de hipertensión estarán disponibles en el Apple Watch Series 9 y posteriores, y el Apple Watch Ultra 2 y posteriores, con watchOS 26.

Medición del sueño

El sueño es fundamental para la salud de una persona y crítico para la recuperación diaria. El Apple Watch permite a los usuarios realizar un seguimiento del sueño, medir métricas importantes de salud durante el sueño, como la frecuencia cardíaca, la temperatura de la muñeca, el oxígeno en sangre y la frecuencia respiratoria, e incluso descubrir una posible apnea del sueño.9 Ahora, con watchOS 26, Apple Watch puede ayudar a los usuarios a comprender la calidad de su sueño y cómo hacerlo más reparador con una nueva función de puntuación de sueño.10

La calidad del sueño está influenciada por varios factores, como la duración, la consistencia de la hora de acostarse, la frecuencia con la que una persona se despierta y cuánto tiempo se pasa en cada etapa del sueño. Con la puntuación de sueño, el Apple Watch ayuda a realizar un seguimiento de cada una de estas categorías para asignar métricas transparentes y fáciles de entender para la calidad general del sueño de un usuario.

Después de cada noche, la puntuación de sueño proporciona una puntuación general y una clasificación en la aplicación Sueño en el Apple Watch, además de un desglose claro de los componentes más críticos, para que los usuarios sepan qué priorizar para mejorar su sueño. Los usuarios también pueden optar por acceder fácilmente a su puntuación de sueño en una complicación de esfera de reloj o en la pila inteligente, y pueden realizar un seguimiento de sus puntuaciones de sueño a lo largo del tiempo en la aplicación Salud en el iPhone.

El enfoque de puntuación y el algoritmo de priorización de la puntuación del sueño están informados por la última guía publicada por la Academia Americana de Medicina del Sueño, la Fundación Nacional del Sueño y la Sociedad Mundial del Sueño. Se utilizaron más de 5 millones de datos de noches de sueño del Apple Heart and Movement Study para desarrollar y probar los algoritmos de puntuación.

Las notificaciones de hipertensión y la puntuación de sueño se unen a un potente conjunto de funciones de salud disponibles en el Apple Watch, incluidas las notificaciones de ritmo irregular, las notificaciones de frecuencia cardíaca alta y baja, la aplicación ECG, el oxígeno en sangre, las notificaciones de apnea del sueño y las estimaciones retrospectivas de la ovulación.

Funciones avanzadas de fitness

Con watchOS 26, el Apple Watch Ultra 3 cuenta con Workout Buddy, una experiencia de fitness única en su tipo impulsada por Apple Intelligence que analiza los datos de entrenamiento y el historial de fitness de un usuario para ofrecer una motivación personalizada y hablada a lo largo de su sesión, basada en datos como la frecuencia cardíaca, el ritmo, la distancia, los anillos de actividad, los hitos de fitness personal y más.11

Workout Buddy estará disponible a partir del inglés en algunos de los tipos de entrenamiento más populares, y está disponible en el Apple Watch con auriculares Bluetooth, con un iPhone compatible con Apple Intelligence cerca.

Además, el nuevo diseño de la aplicación Workout facilita la personalización de los entrenamientos con vistas de entrenamiento, entrenamientos personalizados, Pacer, Race Route y más. Los usuarios de Apple Watch ahora pueden ver y crear entrenamientos cómodamente en la aplicación Fitness en el iPhone, incluidos los entrenamientos personalizados, y luego acceder fácilmente a ellos en la app Entrenamiento en el Apple Watch.

Para añadir inspiración, los usuarios pueden configurar música y podcasts directamente en la aplicación de entrenamiento para que se reproduzcan automáticamente cuando comiencen un entrenamiento. Para mayor comodidad, Apple Music ahora puede seleccionar la mejor música para el entrenamiento de un usuario en función del tipo de entrenamiento y sus gustos personales, o los usuarios pueden ver sugerencias de música o podcasts basados en lo que han escuchado recientemente durante ese tipo de entrenamiento en particular.12

El Apple Watch Ultra 3 admite atletas y aventureros de todo tipo como el reloj deportivo definitivo:

Los corredores obtienen el GPS más preciso en un reloj deportivo; 13 un botón de acción personalizable que se puede usar para el inicio de precisión o para marcar segmentos; métricas avanzadas que incluyen la oscilación vertical, el tiempo de contacto con el suelo y la longitud de la zancada; vistas de entrenamiento personalizables que incluyen zonas de frecuencia cardíaca; ruta de carrera; marcapaso; una función de detección automática de carreras en la primera de la industria; entrenamientos personalizados; carga de entrenamiento; y más para entrenamientos y carreras. Los usuarios también pueden beneficiarse de experiencias de terceros como Nike Run Club; la aplicación Strava actualizada que incluye Live Segments; y entrenamientos personalizados de aplicaciones como Runna y TrainingPeaks.

obtienen el GPS más preciso en un reloj deportivo; un botón de acción personalizable que se puede usar para el inicio de precisión o para marcar segmentos; métricas avanzadas que incluyen la oscilación vertical, el tiempo de contacto con el suelo y la longitud de la zancada; vistas de entrenamiento personalizables que incluyen zonas de frecuencia cardíaca; ruta de carrera; marcapaso; una función de detección automática de carreras en la primera de la industria; entrenamientos personalizados; carga de entrenamiento; y más para entrenamientos y carreras. Los usuarios también pueden beneficiarse de experiencias de terceros como Nike Run Club; la aplicación Strava actualizada que incluye Live Segments; y entrenamientos personalizados de aplicaciones como Runna y TrainingPeaks. Los ciclistas pueden ver fácilmente un entrenamiento iniciado en el Apple Watch como una actividad en vivo en el iPhone y ver métricas en pantalla completa, o conectar un medidor de potencia habilitado para Bluetooth u otros accesorios de ciclismo al Apple Watch Ultra 3, lo que les brinda más métricas y experiencias, como la cadencia, una estimación automática del umbral de potencia funcional y las zonas de potencia. Los usuarios también pueden realizar un seguimiento de la distancia, la velocidad, la elevación y la frecuencia cardíaca.

pueden ver fácilmente un entrenamiento iniciado en el Apple Watch como una actividad en vivo en el iPhone y ver métricas en pantalla completa, o conectar un medidor de potencia habilitado para Bluetooth u otros accesorios de ciclismo al Apple Watch Ultra 3, lo que les brinda más métricas y experiencias, como la cadencia, una estimación automática del umbral de potencia funcional y las zonas de potencia. Los usuarios también pueden realizar un seguimiento de la distancia, la velocidad, la elevación y la frecuencia cardíaca. Los nadadores pueden hacer uso de la detección automática de golpes, el recuento de vueltas y una puntuación SWOLF, un recuento de golpes combinado con el tiempo que se tarda en nadar una longitud de la piscina, que se muestra en segundos, además de aprovechar los entrenamientos personalizados y ver la temperatura del agua directamente dentro de la aplicación Workout. El Apple Watch Ultra 3 está certificado por WR100.14

pueden hacer uso de la detección automática de golpes, el recuento de vueltas y una puntuación SWOLF, un recuento de golpes combinado con el tiempo que se tarda en nadar una longitud de la piscina, que se muestra en segundos, además de aprovechar los entrenamientos personalizados y ver la temperatura del agua directamente dentro de la aplicación Workout. El Apple Watch Ultra 3 está certificado por WR100.14 Los excursionistas pueden disfrutar de mapas sin conexión en el sendero, completos con instrucciones paso a giro, así como funciones como Waypoints y Backtrack GPS data en la aplicación Compass.15

pueden disfrutar de mapas sin conexión en el sendero, completos con instrucciones paso a giro, así como funciones como Waypoints y Backtrack GPS data en la aplicación Compass.15 Los inmers pueden aprovechar la aplicación Oceanic+, desarrollada en colaboración con Huish Outdoors, que convierte el Apple Watch Ultra 3 en un ordenador de buceo para el buceo recreativo. 16

pueden aprovechar la aplicación Oceanic+, desarrollada en colaboración con Huish Outdoors, que convierte el Apple Watch Ultra 3 en un ordenador de buceo para el buceo recreativo. Los golfistas se benefician de la pantalla brillante y la larga duración de la batería del Apple Watch Ultra 3. Con un conjunto de aplicaciones de terceros, incluyendo Golfshot, Arccos y 18Birdies, los usuarios pueden acceder a la información del curso o a las herramientas y obtener información utilizando la API de movimiento de alta frecuencia para ayudar a mejorar su juego.

Características adicionales de watchOS 26

watchOS 26 presenta un nuevo diseño y un aspecto fresco con Liquid Glass; hace que las interacciones cotidianas sean aún más convenientes con sugerencias y actualizaciones de Smart Stack a Mensajes, incluida la traducción en vivo y sugerencias inteligentes basadas en la conversación; e introduce un nuevo gesto de movimiento con una sola mano para descartar fácilmente las notificaciones.17

Modelos y correas

El Apple Watch Ultra 3 está disponible en titanio natural o negro.

Una nueva colección de bandas incluye un diseño Trail Loop con hilo reflectante a lo largo de los bordes, además de nuevos colores para Ocean Band y Alpine Loop. La colección Hermès también tiene dos nuevos colores para la banda En Mer y una nueva banda Scub’H Diving en goma con una hebilla de titanio, perfecta para un estilo de vida activo.

Apple Watch Ultra 3 y el medio ambiente

Apple 2030 es el ambicioso plan de la compañía para ser neutral en carbono en toda su huella para el final de esta década al reducir las emisiones de los productos de sus tres fuentes más grandes: materiales, electricidad y transporte. El Apple Watch Ultra 3 está fabricado con un 40 % de contenido reciclado, incluido un 100 % de cobalto reciclado en la batería y un 100 % de titanio reciclado en la caja, y la caja está fabricada con un innovador proceso de impresión 3D que utiliza solo la mitad de la materia prima que las generaciones anteriores. Se fabrica con electricidad 100 por ciento renovable, como la eólica y la solar, a lo largo de la cadena de suministro. El Apple Watch Ultra 3 está diseñado para ser duradero y reparable, y también ofrece soporte de software líder en la industria, al tiempo que cumple con los altos estándares de eficiencia energética y química segura de Apple. El embalaje de papel es 100 por ciento a base de fibra y se puede reciclar fácilmente.

Apple 2030 va más allá de los productos: hoy en día, Apple es neutral en carbono para sus operaciones corporativas globales, y todas las instalaciones de Apple funcionan con electricidad 100 por ciento renovable, incluidos los centros de datos que impulsan Apple Intelligence. En conjunto, estos esfuerzos han reducido las emisiones globales de gases de efecto invernadero de Apple en más del 60 por ciento desde 2015.

Precios y disponibilidad

Los clientes de España, Australia, Canadá, Francia, Alemania, India, Japón, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, EE. UU. y más de otros 50 países y regiones pueden reservar el Apple Watch Ultra 3 hoy, con disponibilidad en tiendas a partir del viernes 19 de septiembre.

El Apple Watch Ultra 3 comienza en 899€ y está disponible en titanio natural y negro.

y está disponible en titanio natural y negro. Las nuevas correas estarán disponibles para ordenar hoy desde apple.com/store y en la aplicación Apple Store, con disponibilidad en las tiendas a partir del viernes 19 de septiembre.

watchOS 26 estará disponible para Apple Watch Series 6 o posterior, Apple Watch SE (segunda generación) y posterior, y todos los modelos Apple Watch Ultra el lunes 15 de septiembre, y requiere iPhone 11 o posterior con iOS 26. No todas las funciones están disponibles en todos los dispositivos o en todas las regiones. Para obtener más información sobre la disponibilidad, visita apple.com.

Apple Intelligence está disponible en versión beta. Es posible que algunas funciones no estén disponibles en todas las regiones o idiomas. Para la disponibilidad de funciones y lenguaje y los requisitos del sistema, consultesupport.apple.com/es-es/121115.

Los nuevos suscriptores pueden obtener tres meses de Apple Fitness+ y Apple Music con la compra del Apple Watch Series 11, el Apple Watch SE 3 o el Apple Watch Ultra 3. La disponibilidad de ofertas y servicios varía según la región. Verapple.com/promopara más detalles.

Se espera pronto la autorización para las notificaciones de hipertensión de la FDA y otros reguladores, con disponibilidad en más de 150 países y regiones, incluidos los EE. UU. y la UE, este mes.

AppleCare ofrece un servicio y soporte excepcional, con opciones flexibles para los usuarios de Apple. Los clientes pueden elegir AppleCare+ para cubrir su nuevo Apple Watch o, en los Estados Unidos, AppleCare One para proteger varios productos en un plan simple. Ambos planes incluyen cobertura para accidentes como caídas y derrames, protección contra robos y pérdidas en productos elegibles, servicio de reemplazo de batería y soporte 24/7 de expertos de Apple. Para más información, visiteapple.com/applecare.

Para obtener más información sobre Apple 2030, visiteApple.com/2030.