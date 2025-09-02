Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
‘Destiny: Rising’ ya en iPhone y iPad

2 septiembre, 2025

Destiny: Rising marca la primera experiencia oficial de la serie diseñada completamente para dispositivos móviles.

El lanzamiento móvil incluye misiones de campaña clásicas y ataques cooperativos de seis jugadores, junto con modos PVE y PVP completamente nuevos. Cada modo está diseñado para ser reproducible y atractivo tanto para los fanáticos de toda la vida y los novatos.

Los jugadores pueden elegir entre perspectivas en primera y tercera persona. Destiny: Rising también ofrece a los jugadores la opción de jugar con pantalla táctil o de mando.

El multijugador en línea permite a los jugadores formar equipo con amigos u otros jugadores de todo el mundo. Los jugadores pueden decidir construir clanes fuertes y disfrutar de modos de juego de fiesta divertidos e informales, defendiendo a los enemigos y poniendo a prueba sus habilidades.

Destiny: Rising está disponible de forma gratuita en la App Store, aunque sí cuenta con compras dentro de la aplicación. Para jugar, necesitarás un dispositivo que pueda ejecutar iOS 11 o iPadOS 11 o posterior.

