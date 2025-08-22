No me eches tu basura

A todos nos ha pasado alguna vez (o muchas veces, o continuamente). Llega alguien y se pone a vomitar todo lo que ha estado acumulando dentro sobre su vida, la vida de los demás, la política, etc. como un boxeador atiza al sparring. Y sigue y sigue hasta que te falta el aire, te suben las pulsaciones y parece que sus problemas ya son los tuyos.

Pero no es verdad. Hay gente que vienen con sus cubos de basura y te lo dejan al lado para que los lleves tu. Y si en algún momento les parece que ya hay parte de la basura de la que te has deshecho, vuelven a regurgitar lo suficiente para que el cubo siga lleno.

Y si se te ocurre dejarlo en el camino porque tomas conciencia del peso que supone llevar su basura como si fuera tuya, rápidamente toman el mando para acusarte de no ser solidario, no ser empático, egoísta sin remedio que se empeña en llevar solo su cubo de basura.

No sirve de nada que le expliques que son sus problemas, que es ella quien tiene que hacerse cargo de ellos, que no tienes por qué acompañarla en ese camino al basurero, que por cierto nadie sabe donde está y parece que lo que les gusta, precisamente, es llevar el cubo a rebosar para poder presumir de ello.

Allá donde vayan tienen algo malo que contar, sea en vacaciones, en el trabajo, en el supermercado o la cola del cine. Si no es el calor, es la cantidad de gente, si no el frio, o que no hay gente. O lo que ha dicho mengano por la tele o lo que ha escuchado a zutano en la radio. Todo es malo, venenoso, tóxico.

Pero no quiere llevarlo solo. Es tu obligación llevarlo con ella.

Pero no, es tu cubo de basura. Como amigo/a aguanto que vengas y me cuentes detalladamente las diferentes basuras que llevas, pero no me pidas que cargue yo con él.

A mi me cuesta mucho trabajo deshacerme de mi basura cada día para poder viajar ligero como para cargar con la tuya, solo porque tu piensas que demasiado para ti.

¿Qué piensas? ¿Cargas con la basura de otros? ¿Te acusan de no llevarla suficiente tiempo, o suficientes metros para sentir que has cumplido con tu parte de su basura?