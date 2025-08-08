iOS 26: Cómo acceder a los otros modos de imagen en Cámara

En iOS 26 Apple ha rediseñado completamente el interfaz, dejando las funciones básicas a la vista y ocultando todo lo demás. De forma que, como nos ha pasado a nosotros, puedes quedarte un tanto desconcertado si abres la cámara y quieres hacer un retrato. No verás la opción por ninguna parte.

El nuevo diseño por omisión es así:

¿Sólo Vídeo y Foto? ¿Donde está lo demás?

Si tocas sobre el botón Foto (una idea legitima si quieres hacer un retrato) solo verás las opciones de personalización del modo Foto, no los diferentes modos (Retrato, Panorámica, Espacial, etc.)

Si tocas sobre el modo Video, igualmente encontrarás las opciones de esa configuración, no los diferentes modos (Time lapse, Espacial, etc.)

Para acceder a los diferentes modos la solución (muy sencilla pero poco intuitiva) es que deslices el dedo sobre los dos modos (Vídeo/Foto) hacia la izquierda o derecha para recorrerlos hasta encontrar el que necesites.

Otro detalle que puede que no sepas es que si mantienes presionado sobre el icono de la cámara puedes saltar a algunas de las acciones rápidas para acceder directamente al modo que quieras usar, ahorrándote algunos clics. Solo hay que recordarlo 😉

Sin duda el nuevo diseño de la app cámara facilita la selección de las opciones (hasta iOS 18 seleccionar el temporizador era una operación lentísima y que requería alta precisión en el dedo, aparte de haber conseguido descodificar los diferentes iconos que Apple había diseñado). Pero la barra de los modos de disparo necesita un indicador a izquierda y derecha que explique al usuario inexperto que no son solo botones, sino que es una barra deslizable.