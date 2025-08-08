Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
iOS 26iPad

Cómo compartir un pase, billete o ticket en Cartera de Apple

8 agosto, 20251 Mins read

Puedes compartir pases y entradas en la aplicación Cartera con otros usuarios de iPhone o Apple Watch. Vamos a ver cómo hacerlo.

Para enviar un pase o un ticket desde Cartera usando Mensajes o Mail

  • En tu iPhone, abre la aplicación Cartera.
  • Toca el billete, pase o boleto que deseas compartir.
  • Toca el icono Compartir.

Si no ves el icono de compartir, el comerciante o la empresa que emitió el pase o boleto no ha habilitado el uso compartido en la aplicación Cartera. Consulta su aplicación o sitio web para ver si ofrecen opciones para compartir un pase o boleto.

Para compartir un pase o un billete desde Cartera con usuarios de iPhone cercanos

  • En tu iPhone, abre la aplicación Cartera.
  • Toca el pase o boleto que deseas compartir, luego sostén su iPhone a unos centímetros de la parte superior del iPhone de la otra persona. Aparecerá un brillo en ambos iPhones que indica que se está haciendo una conexión.
  • Mantén los dispositivos cerca uno del otro hasta que aparezca el pase y, a continuación, pulsa Compartir.

Si el iPhone que tienes cerca no «recibe», prueba a abrir el icono de AirDrop a ver si lo encuentra…

