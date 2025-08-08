Cómo hacer que los recordatorios no desaparezcan de la pantalla bloqueada

A veces la gente me pregunta por qué sigo con Faq-Mac, después de tantos años (y tan pocas alegrías) y es por cosas como las que hoy os traigo. Me escribió Lluis, preguntándome si sabía como hacer que los recordatorios no desaparecieran de la pantalla a los pocos segundos, para poder tenerlos a la vista a lo largo del día.

Como el caso me representa, porque yo soy de esos que ven y olvidan, yo lo tengo activado así, para que se queden permanentes. Le respondí contándole mi configuración pero asegurándole que llevo tantos años con ella que no recordaba cuál de los interruptores era el que tenía que activarse.

Ni corto ni perezoso, me ha devuelto un email contándome paso a paso cómo lo ha hecho para que le salgan avisos y se queden siempre en la pantalla hasta que los hagas desaparecer. Así que, tal y como le he dicho, tal cual me lo ha mandado así lo publico. Todo el mérito para Lluis y mi agradecimiento sincero.

Cómo hacer que los recordatorios se queden fijos en la pantalla.

La combinación correcta seria primero verificar que la configuración de Notificaciones esté correcta:

Después he entrado en la app Recordatorios, y he pulsado en Añadir nuevo (fondo izquierda)

Después introduzco título y descripción de lo que deseo y seguidamente pulso en el primer icono inferior que es la hoja de un calendario con un reloj pequeño en la esquina

Al desplegarse las opciones del dia que deseas que salga el recordatorio, suelo pulsar la ultima opción para escoger el dia que yo quiera

Una vez seleccionado, le das a la opción de debajo para configurar la hora a la que quieres que salga

Hecho eso, pulsa en la esquina superior derecha (Aplicar)

Y te devuelve a la primera opción de descripción y ya solo queda pulsar (Añadir) en la parte superior derecha.

Los recordatorios programados se sincronizan automáticamente en Calendario (además de en la app Recordatorios) y cuando llega el día y hora, se muestra la notificación en la pantalla sin que se vaya sola al cabo de un rato.

Muy resumido seria: Recordatorios > Primer icono inferior izquierda > Fecha y hora > Hora > Aplicar > Añadir