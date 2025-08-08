Britt Lower, de Separación, gana el premio a mejor actriz en los Critics’ Choice Super Awards 2025

Britt Lower de «Separación» de Apple TV+ ha ganado el premio a «Mejor actriz en una serie de ciencia ficción/fantasía, serie limitada o hecha para la televisión» en los Critics’ Choice Super Awards 2025.

Los premios celebran las mejores y más populares películas y series en los géneros de superhéroes, ciencia ficción, fantasía, terror y acción, así como adaptaciones de videojuegos y cómics.

