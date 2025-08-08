Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
AppleTV+

Britt Lower, de Separación, gana el premio a mejor actriz en los Critics’ Choice Super Awards 2025

8 agosto, 20251 Mins read

Britt Lower de «Separación» de Apple TV+ ha ganado el premio a «Mejor actriz en una serie de ciencia ficción/fantasía, serie limitada o hecha para la televisión» en los Critics’ Choice Super Awards 2025.

Los premios celebran las mejores y más populares películas y series en los géneros de superhéroes, ciencia ficción, fantasía, terror y acción, así como adaptaciones de videojuegos y cómics.

Puedes encontrar una lista completa de ganadores aquí.

