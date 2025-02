Datos y reflexiones sobre el iPhone 16e

Apple ha presentado su nuevo modelo «asequible» (la economía a la que nos hemos acostumbrado con los móviles es de otra escala – por el precio de un iPhone 16e casi te puedes comprar dos iPads o un Mac mini y que te sobre dinero, pero es lo que hay).

El caso es que el iPhone 16e es el iPhone «para todo el mundo», es decir, para todos aquellos que quieren un teléfono que no les de problemas, que les dure, pero ni son fotógrafos con aspiraciones ni les preocupa poder ver sus panorámicas en Vision Pro -pista: el iPhone 16e no puede hacer fotos o vídeos espaciales).

Así que es el iPhone de la «gente ordinaria», que hace llamadas, responder correos, mensajes, puede que juegue en el transporte público o vea una serie o una película cuando va de viaje, pero no quiere andar planificando dónde va a tener un enchufe disponible como si se tratara de un coche eléctrico.

Hace llamadas, es compatible con la wifi de su casa y con los datos del satélite, captura buenas imágenes y vídeos, es resistente, bien construido y -como le va a poner una funda- le da igual que tenga que verlo en blanco o negro.

Yo creo que la «e» viene de Excepcional, no en el sentido de extraordinario (que puede que también) sino en el de «anomalía». Un modelo que estará en la línea de móviles de Apple durante dos o tres años, hasta ser actualizado de golpe de nuevo para dejar a sus coetáneos con una relación «compleja» cuando se trate de las especificaciones.

Es decir, el iPhone 16e es un iPhone aburrido, para gente que no quiere presumir de teléfono sino usarlo.

Batería

Su gran reclamo es la duración de la batería. Espectacular, superando incluso a sus «hermanos mayores»: hasta 26 horas de reproducción de vídeo en el dispositivo y hasta 21 horas de vídeo en streaming.

Sin duda, para tener esa capacidad, han tenido que quitar cosas de dentro para poder aumentar el tamaño de la batería, como el prescindible botón de Control de cámara, el conector MagSafe (solo carga por contacto usando el protocolo Qi -o sea, despacio- solo a una velocidad de 7,5 vatios. Los modelos normales 16 y 16 Pro admiten la carga MagSafe de hasta 25 vatios, y el iPhone 15 de 15 vatios. Puedes cargar un iPhone 16e usando un disco de carga MagSafe, pero solo a 7,5 vatios, y no encajará magnéticamente en su lugar. Solo funcionará como una almohadilla no magnética, o sea si lo colocas mal o se mueve, dejará de cargar.

Supongo que la mayoría tendrá cable o lo pondrá por la noche a cargar sin agobios. Con esa duración de batería puedes olvidarte de ponerlo un día y aguantará hasta la siguiente noche.

Por cierto, con el iPhone 16e no solo decimos adiós al conector Lightning, sino también a los dispositivos con botón central. Ni iPhone ni iPad lo tienen ya.

Me hace desear que el botón de Control de cámara fuera opcional en todos y así conseguir más batería en los demás modelos.

Te diría que tampoco tiene Isla mágica (Magic Island) pero apostaría a que el 99,5% de la gente que lo va a comprar ni sabe lo que es, ni lo disfrutaría de ninguna manera.

También pienso en cuántas generaciones de iPhone va a tardar Apple en decir que ya tiene todo el mundo en su casa un cable USB C y que por lo tanto ya no lo incluye en la caja. Es la misma patraña que usaron para el «enchufe» y les han dejado en casi todo el mundo salirse con la suya, así que no veo por qué les van a impedir eliminar el cable (sin bajar el precio, of course).

Chip C1

La gran noticia del iPhone 16e es que incluye el primer módem de Apple, sin necesidad de pasar por caja con Qualcomm. Es verdad que no tiene todas las últimas tecnologías (ni mmWave / ultra banda ancha, ni WiFi 7 ni ninguna de esas tecnologías que los usuarios realmente no echamos en falta).

Si mal no recuerdo el acuerdo con Qualcomm está vigente hasta 2026, así que un iPhone sin modem de Qualcomm es probable que no lo veamos hasta el 27, y en cualquier caso ahora Apple tendrá una postura muy diferente cuando se siente a negociar con ellos. Ahora tienen elección. y pueden ir reduciendo sus compras progresivamente hasta eliminarles.

Ya he mencionado muchas veces la escala a la que opera Apple. Si eres el proveedor exclusivo de un producto para Apple y Apple te sustituye, vas a tener muchos problemas para cuadrar los resultados y la plantilla. No vienen buenos tiempos para Qualcomm.

Recupero aquí un gráfico que hice en 2019 cuando empezó la batalla (apple les acusaba de abuso y usura, y Qualcomm les retorció el brazo obligándoles a tragar. Se acerca la hora de presentar la factura…

Cámara

También puedo entender el placer de tener un teléfono donde recuperas la vieja costumbre de apuntar y disparar. Nada de teleobjetivos, solo disfrute. Vale puedes pasar a retrato, pero sin complicaciones.

El iPhone 16e tiene, según Apple, 2 cámaras en una, porque, al igual que la cámara principal de otros modelos recientes de iPhone, ofrece zoom óptico 1× y 2×. La falta de una segunda cámara ultra ancha significa no solo que no hay zoom de 0,5×, sino que tampoco hay fotografía macro, ni fotos o vídeo espacial. El 16e también ofrece solo «Estilos Fotográficos», no los «Estilos Fotográficos de última generación» del 16 y 16 Pro.

Como no tiene Control de cámara, tendrás que conformarte con las soluciones que hemos tenido desde hace tantos años: apretar el icono de cámara en la portada, deslizar la portada hacia la izquierda o pedirle a Siri que abra la cámara. No es que sea por falta de opciones…

Apple intelligence

A partir de Abril podrás empezar a usarlo, incluso en este teléfono «excepcional». Apple sigue promocionándola, parece que convencida de que su aproximación «Inteligencia artificial aplicada a cosas que la gente pueda entender y usar» es mejor que el eslogan «con inteligencia artificial» que aplican todos los demás…

Ya nos ocuparemos de eso cuando podamos usarlo.

Pantalla

Las prestaciones de la pantalla también son más modestas que en sus hermanos, las pantallas 16 y 16 Pro ofrecen especificaciones de brillo de 1.000 nits (típico), 1.600 nits (HDR) y 2.000 nits (exterior). La pantalla 16e ofrece 800 nits (típico), 1.200 (HDR), y no va más alto que eso. Las pantallas 16 y 16 Pro también reducen a solo 1 nit el brillo mínimo; Apple no enumera un brillo mínimo para la pantalla 16e.

Conclusiones

El iPhone 16e es el teléfono perfecto para millones de personas, que quieren un iPhone (bien porque ya lo conocen, bien porque salen escaldados de las imitaciones) pero no tienen interés ni tiempo ni ganas de profundizar en «las maravillas» que puede hacer su ordenador de bolsillo.

Con que funcione, es suficiente. Todo lo demás, bienvenido pero no necesario.

¿Qué piensas?