[Diez dias de verano] La vida me saca ventaja

A ver si puedo explicarte esto, porque llevo tiempo dándole vueltas y no se si he llegado a cristalizar una forma adecuada de describir el estado en que me encuentro.

En mi opinión, tenemos tres estados anímicos (¿anímicos?, bueno dejémoslo así de momento y cuando acabe de contarlo repasamos a ver si es la palabra adecuada).

¿Sabes cuando te quieres comer el mundo? ¿Cuando la vida no te lanza suficientes cosas a la cara con las que pelear, y se te salen las energías por todos los poros? En esa situación, tu le sacas a la vida dos cuerpos de ventaja. Te sientes poderoso, capaz de todo. Nada puede contigo.

En otras ocasiones, las más placenteras, estás a gusto con tu vida. Tienes justo lo que quieres, llegas a todo sin esfuerzo y parece que te deslizas como sobre aceite, sin notar baches ni curvas. Todo fluye. No sé si lo has experimentado, pero si alguna vez has conocido a alguien en esa situación (aparente), seguro que le envidiaste.

Y luego hay otras ocasiones en que eres tú el que va detrás de la vida. Tienes la sensación de que no llegas a nada, te levantas de tu puesto de trabajo con la sensación de que el día no ha cundido, la lista de las cosas pendientes apenas se ha movido o incluso ha crecido, el dinero sale mucho más rápido de lo que entra, no tienes tiempo para ti y ni los fines de semana son suficientes para levantar el ánimo. Hasta el tiempo libre es menos del que necesitas.

Y así te dejas las fuerzas, intentando ponerte al dia y con la sensación de que, para cuando llegas, la vida ya te lleva ventaja.

Es como si se desajustaran los ejes cósmicos y la realidad se desdoblara…

Entiendo que una vida corriente (como es la mía) tendrá de todas las fases, unas veces vas sobrado, otras vas falto y otras… estás en paz.

Pero esas fases en las que la vida te saca ventaja son muy agobiantes. Además, ocurre como en el mundo real: un dia se te complica y te rezagas un poco, al día siguiente otro poco, y te das cuenta que cada vez estás más lejos del sitio en el que quieres estar.

Por supuesto, en buena parte todo es una cuestión sicológica. TE PARECE que la vida te saca ventaja, y como te agobias, cada vez eres menos eficiente. Y la situación empeora… pero si te centras y organizas lo que tienes que hacer, seguramente descubrirás que tampoco estás tan lejos de ese punto de equilibrio.

Haz una lista de cosas, decide -así, en plan kamikaze- que determinadas cosas no las vas a hacer (¡se siente!) y una vez lo tengas, atáñete a la lista. Si llegan nuevas tareas, o recházalas directamente (Si puedes) o mira tu lista y colócalas en el sitio que les corresponda.

Cuando le llegue el momento, lo haces. NI antes ni después- y si te insisten, explica lo que tienes que completar para poder ponerte con ello.

Porque al final, de lo que se trata, es de sentir que tú controlas la situación, no que la situación te tiene cogido a ti por los relojes.