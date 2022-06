Cómo desactivar el temporizador del lavado de manos en el Apple Watch

Pues hoy es el día. Después de más de dos años sintiéndome mal porque el reloj me dice que no he cumplido estrictamente con el tiempo marcado para lavarme las manos, he decidido que he tenido suficiente.

Concurren dos razones: por un lado, ya he interiorizado la rutina y normalmente ya tengo un reloj interior que me dice que he cumplido con la misión de dejar las manos limpias. Pero por otro, llega un momento en la vida en el que tenemos que abandonar a nuestro tutor y aventurarnos por nuestra cuenta para descubrir quiénes somos realmente.

De acuerdo, normalmente lo más que tocan mis dedos son el teclado y las cosas de casa, así que no tengo que eliminar grasa o polvo, ni tengo las manos llenas de callos o heridas por el duro trabajo (ya escribí sobre los recuerdos de las manos de mi abuelo hace años).

Sea como sea, ya estoy cansado de la dictadura del lavado de manos y de sentirme mal si -por un par de segundos- no cumplo con sus expectativas.

Así que, si estás conmigo, aquí te cuento cómo desactivar el temporizador de lavado de manos del Apple Watch:

En tu iPhone, abre la app Watch.

Desplázate por la lista, hasta encontrar el item “Lavado de manos”

Toca en el interruptor para desactivarlo

Por supuesto, también puedes hacerlo desde el propio Apple Watch, siguiendo los mismos pasos:

Abre Ajustes

Desplázate hasta Lavado de manos

Desactiva el temporizador

Ya está, ahora eres responsable de lavarte las manos a conciencia sin que el reloj te supervise. Lo sé, da vértigo, pero así son los primeros pasos. Se empieza quitando las notificaciones de Whatsapp, ahora el lavado de manos.. ¿qué será lo siguiente? ¿desactivar las direcciones de Mapas en el reloj? (ah no, que eso ya lo hicimos).