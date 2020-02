Qué ver en Apple TV+: For all mankind

A la hora de pensar en For All Mankind (para toda la humanidad) me viene a la memoria See (del mismo servicio Apple TV+).

Las dos ofrecen visiones alternativas del mundo actual, See en el futuro, For All Mankind en el pasado. Y de la misma manera en ambas, unos por invidentes, otros por falta de gravedad… todo ocurre despaaaaaaaaacio.

Seguramente es achacable al nuevo formato de 10 episodios que ha impuesto las series en streaming (para poder contratar a grandes estrellas que no pueden comprometer grandes periodos de tiempo a estos proyectos) en contra de los 22/24 episodios de las series tradicionales, pero en general echo de menos el tiempo de ocuparse de los detalles, de darle planos al drama, a la sicología de las personas, a los pequeños detalles que hacen que te identifiques con la historia.

Con los años esto cambiará, a medida que los proyectos importantes ocurran en los canales en streaming y las cadenas tradicionales se tengan que conformar con contratar talento en los periodos que queden libres, pero hoy es lo que tenemos.

Si hay una historia que era «grande» es imaginar la carrera espacial justo al revés de como ocurrió. Pero hay que contarla en diez horas escasas y además vamos a avanzar mucho más rápido de lo que lo hemos en la vida real.

Por lo tanto no hay lugar para la recreación en los sentimientos, en la vida,… todo queda apuntado, se adivina, podemos deducirlo, imaginarlo. Pero la cámara no se detiene.

La historia a contar tiene demasiada envergadura y el tiempo es limitado.

Conversaciones que se despachan con un intercambio de tres frases en otra época se hubieran desplegado en episodios enteros, para poder investigar en profundidad las situaciones, los sentimientos, las frustraciones, los éxitos.

Lo reconozco, lo echo de menos.

For all mankind es una serie interesante, con un planteamiento retador y una puesta en escena -como es estándar en todas las producciones presentadas por Apple- cuidada con mimo hasta el último detalle.

Pero como un lanzamiento que no consigue alunizar, en muchas ocasiones me parece que apenas rozan la superficie de lo que podría haber sido, rehuyendo voluntariamente los sentimientos.

Es posible que el destino de Para toda la humanidad sea una fantasía de ciencia ficción sobre la colonización de los mundos en el espacio exterior, donde los sentimientos no tienen un lugar prioritario. Afortunadamente tendremos una segunda temporada para saber cuál es la visión (y si los rusos siguen adelantándose a los americanos o si ya se ha restituido el equilibrio «natural»

Lo mejor

La imaginación de una historia alternativa donde casi todo es diferente (aunque los conflictos por racismo no se contemplan en esa época).

El cuidado en la recreación de los escenarios y la utilización de imágenes reales para dar contexto y verosimilitud a la historia.

Lo peor

Tengo que decirlo: la carátula de presentación. Reconozco el esfuerzo que están haciendo por realizar presentaciones innovadoras, pero en este caso me parece que han errado el tiro. Alusiones al conocimiento, al progreso, en metáforas de la «nueva conciencia» (muy de moda en aquella época)con estética de pin de la NASA que no me convencen en absoluto.

Joel Kinsman, un actor con aspecto de armario ropero y unas limitaciones notables a la hora de expresar emociones. Esa misma cualidad que le han hecho triunfar en estos papeles aquí queda en evidencia.

Ganchos emocionales. Probablemente está diseñada así a propósito, pero en general faltan esos giros de trama que hacen que te quedes enganchado en la historia.

Conclusión

Entiendo lo que es formar parte del paquete de lanzamiento de un proyecto como Apple TV+, los retos, las demandas y las incertidumbres.

La necesidad de escoger historias diferentes que apelen a públicos diferentes y al mismo tiempo establezcan con firmeza el propósito global (Historias que importen).

For All Mankind va a tener una segunda temporada para demostrar si la carrera espacial tiene recorrido o si hay que cancelar el programa por falta de audiencia.

Espero que despegue y vuele alto.

Ucronía: Reconstrucción histórica construida lógicamente que se basa en hechos posibles pero que no ha sucedido realmente.

Distopía​: Sociedad ficticia indeseable en sí misma. Suele ser sinónimo de «mal lugar» y es un antónimo de utopía.