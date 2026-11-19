Apple Music Radio comenzó hace once años como Beats 1 en Apple Music. Es una estación de radio sin publicidad las 24 horas disponible para cualquier persona con una aplicación Apple Music, suscriptor o no.

En una entrevista con Billboard, Zane Lowe describe el inicio de Apple Music y la estación de radio en vivo cuando solo se escuchaban los «grillos» y llegar a 50 millones de oyentes únicos al mes hoy. También presume del enfoque de Apple para mostrar artistas nuevos y futuros, amplios catálogos y entrevistas en profundidad.

En 2026, Apple Music Radio ha reproducido música de más de 6500 artistas, de los que aproximadamente la mitad son artistas nuevos o emergentes.

Aunque Lowe no trabaja con el lado tecnológico de Apple, dice que se alinea con el impulso de Apple por la creatividad humana, aunque esté rodeado de tecnología. Agradece la creación del nuevo logotipo de Apple Music con las ondas del agua y de las ideas detrás de Liquid Glass en lugar de simplemente escribir un «prompt» que lo diseñe.

Cuando el entrevistador menciona el presupuesto casi infinito de Apple que permite la libertad creativa, Lowe ofrece esta respuesta:

«Sabes, lo entiendo, dinero de Apple, pero quiero decir, ¿no es por eso que hacemos películas caseras? ¿No es por eso que empezamos a escribir canciones en un Tascam de cuatro pistas? ¿No es por eso que haces demostraciones y haces cosas? Porque nos volveremos adictos al proceso de hacerlo. Nos encanta hacerlo. Es por eso que no entiendo la idea de preferir escribir un prompt al proceso creativo, no tengo interés en escribir prompts para obtener resultados creativos. Es una teoría de reemplazo que en el mejor de los casos me deja completamente frío. En el peor de los casos, me mantiene despierto por la noche. Me enfurece».

Apple Music, la aplicación, el servicio y la estación de radio muestran un enfoque centrado en el ser humano como ningún otro servicio de música. Si bien Apple Music es un servicio de transmisión premium en su núcleo, a Lowe le encanta que Apple Music Radio permita un enfoque más editorial para mostrar música y artistas.

Apple Music en crecimiento

Zane Lowe es un presentador de Apple Music Radio nacido en Nueva Zelanda que obtuvo su ascenso en la industria gracias a su trabajo en BBC Radio 1. Ayudó a despegar a Apple Music Radio después de que Apple Music comprara Beats Music, atrayendo a Jimmy Iovine, que era amigo de Lowe.

Iovine tenía un pequeño consejo para Lowe, que dice que es un principio que ha mantenido desde entonces: crear un servicio de transmisión de música centrado en el ser humano.

«Tienes que emocionar. Tienes que ir y averiguar qué escucha la gente, y dejar que la gente de tecnología se preocupe por construir la tecnología y hacer que el diseño sea genial. Solo necesitas meterte dentro de la conversación y de la música y descubrir qué es genial. No te preocupes por qué género es o si esto o aquello es grande o no. Solo define lo que es genial».

Apple Music Radio se ha convertido en seis estaciones distintas con transmisiones de música sin publicidad las 24 horas que presentan los próximos artistas y entrevistas. Hoy, puedes sintonizar una estación especial de Apple Music Radio Holiday Hits para clásicos navideños durante todo el día.