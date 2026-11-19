Apple ha desvelado los 45 finalistas para sus App Store Awards 2026, con nominaciones que abarcan sus dispositivos, Apple Arcade y la categoría de Impacto Cultural.
Aplicación del año para iPhone
- ElevenReader: Una aplicación de texto a voz con narración generada por IA.
- (Not Boring) Camera: Una aplicación de cámara personalizable inspirada en cámaras antiguas.
- Raylie: Compañero de vuelo que proporciona orientación personalizada durante los viajes.
Juego del año para iPhone
- BALL x PIT: Un juego que da un giro a la mecánica de romper ladrillos.
- DAVE THE DIVER: Una aventura submarina centrada en el buceo y la exploración del océano.
- Gambonanza: Un juego inspirado en el ajedrez que cambia las reglas tradicionales.
Aplicación del año para iPad
- Cosmos: Una aplicación de descubrimiento visual para recopilar inspiración en mood boards.
- Kiddopia: Una colección de juegos y actividades educativas para niños pequeños.
- Mockup: Una herramienta de diseño para planificar interfaces de aplicaciones y sitios web.
Juego del año para iPad
- Aniimo: Una aventura de fantasía con compañeros de criaturas.
- Arknights: Endfield: Un juego de ciencia ficción con combate en una luna lejana.
- Where Winds Meet: Una aventura construida en torno al combate de artes marciales.
Aplicación del año para Mac
- Paste: Un administrador de portapapeles para realizar un seguimiento del contenido copiado.
- Things 3: Un administrador de tareas para organizar listas de tareas pendientes.
- Ulysses: Una aplicación de escritura con herramientas para formatear documentos.
Juego del año para Mac
- Big Walk: Una aventura multijugador centrada en resolver rompecabezas con amigos.
- Blue Prince: Un juego de misterio ambientado dentro de una mansión inusual.
- Crimson Desert: Una aventura de fantasía ambientada en un mundo moldeado por la guerra.
Juego del año para Apple Arcade
- Perchang World: Un juego de rompecabezas de física sobre la guía de canicas.
- PowerWash Simulator: Una simulación de limpieza que pone a los jugadores detrás de una lavadora a presión.
- Pusheen’s Place: Un juego con temática de gatos con Pusheen.
Aplicación del año para Apple Vision Pro
- Adobe Premiere: Un editor de vídeo con un espacio de trabajo diseñado para la informática espacial.
- MLB: Una aplicación de streaming de béisbol que ofrece una vista detrás del home plate.
- Museas: Una aplicación de visualización de arte que coloca galerías virtuales en los alrededores de los usuarios.
Juego del año para Apple Vision Pro
- Cueva de las Manos: Un juego de rompecabezas construido en torno a la manipulación de la luz y las sombras.
- Ping Pong Club: Un juego de ping pong en mesa espacial.
- Spatial Ops: Un juego de combate en primera persona que incorpora el entorno físico de los jugadores.
Aplicación del año para Apple Watch
- Bevel: Una aplicación de fitness que interpreta los datos de salud para ofrecer orientación.
- Moonlitt: Un rastreador de fases lunares y eventos lunares.
- StressWatch: Una aplicación de salud para controlar los niveles de estrés estimados.
Aplicación del año para Apple TV
- Case Solved: The London Files: Un juego de misterio de asesinato con rompecabezas lógicos y temas noir.
- Letterboxd: Una aplicación de descubrimiento de películas con recomendaciones de amigos y críticos.
- Pocket Casts: Un reproductor de podcast adaptado para escuchar a través de una televisión.
Apps con impacto cultural
- Brilliant: Una aplicación educativa que cubre matemáticas y ciencias.
- chilli: Una aplicación educativa que cubre matemáticas y ciencias.
- Hearing Buddy: Una aplicación de transcripción de voz para usuarios sordos y con problemas de audición.
- Karrot: Un mercado local para comprar y vender dentro de los vecindarios.
- setlog: Una aplicación de cámara social centrada en compartir experiencias cotidianas con amigos.
- Unedo: Una aplicación para aprender español que utiliza juegos e historias.
Juegos con impacto cultural
- and Roger: Un juego narrativo que explora una experiencia personal difícil.
- Consume Me: Un juego que examina experiencias con trastornos alimentarios.
- PancitoMerge: Un juego inspirado en las tradiciones gastronómicas mexicanas.
- Sago Mini Jinja’s Garden: Un juego con temática de jardinería diseñado para el juego familiar.
- Spilled!: Un juego de limpieza ambiental ambientado en aguas contaminadas.
- Tiny Bookshop: Un juego de librería con énfasis en la comunidad.
Apple anunciará a los ganadores del App Store Award 2026 en las próximas semanas.