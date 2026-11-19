Apple ha desvelado los 45 finalistas para sus App Store Awards 2026, con nominaciones que abarcan sus dispositivos, Apple Arcade y la categoría de Impacto Cultural.

Aplicación del año para iPhone

ElevenReader : Una aplicación de texto a voz con narración generada por IA.

: Una aplicación de texto a voz con narración generada por IA. (Not Boring) Camera : Una aplicación de cámara personalizable inspirada en cámaras antiguas.

: Una aplicación de cámara personalizable inspirada en cámaras antiguas. Raylie: Compañero de vuelo que proporciona orientación personalizada durante los viajes.

Juego del año para iPhone

BALL x PIT : Un juego que da un giro a la mecánica de romper ladrillos.

: Un juego que da un giro a la mecánica de romper ladrillos. DAVE THE DIVER : Una aventura submarina centrada en el buceo y la exploración del océano.

: Una aventura submarina centrada en el buceo y la exploración del océano. Gambonanza: Un juego inspirado en el ajedrez que cambia las reglas tradicionales.

Aplicación del año para iPad

Cosmos : Una aplicación de descubrimiento visual para recopilar inspiración en mood boards.

: Una aplicación de descubrimiento visual para recopilar inspiración en mood boards. Kiddopia : Una colección de juegos y actividades educativas para niños pequeños.

: Una colección de juegos y actividades educativas para niños pequeños. Mockup: Una herramienta de diseño para planificar interfaces de aplicaciones y sitios web.

Juego del año para iPad

Aniimo : Una aventura de fantasía con compañeros de criaturas.

: Una aventura de fantasía con compañeros de criaturas. Arknights: Endfield : Un juego de ciencia ficción con combate en una luna lejana.

: Un juego de ciencia ficción con combate en una luna lejana. Where Winds Meet: Una aventura construida en torno al combate de artes marciales.

Aplicación del año para Mac

Paste : Un administrador de portapapeles para realizar un seguimiento del contenido copiado.

: Un administrador de portapapeles para realizar un seguimiento del contenido copiado. Things 3 : Un administrador de tareas para organizar listas de tareas pendientes.

: Un administrador de tareas para organizar listas de tareas pendientes. Ulysses: Una aplicación de escritura con herramientas para formatear documentos.

Juego del año para Mac

Big Walk : Una aventura multijugador centrada en resolver rompecabezas con amigos.

: Una aventura multijugador centrada en resolver rompecabezas con amigos. Blue Prince : Un juego de misterio ambientado dentro de una mansión inusual.

: Un juego de misterio ambientado dentro de una mansión inusual. Crimson Desert: Una aventura de fantasía ambientada en un mundo moldeado por la guerra.

Juego del año para Apple Arcade

Perchang World : Un juego de rompecabezas de física sobre la guía de canicas.

: Un juego de rompecabezas de física sobre la guía de canicas. PowerWash Simulator : Una simulación de limpieza que pone a los jugadores detrás de una lavadora a presión.

: Una simulación de limpieza que pone a los jugadores detrás de una lavadora a presión. Pusheen’s Place: Un juego con temática de gatos con Pusheen.

Aplicación del año para Apple Vision Pro

Adobe Premiere : Un editor de vídeo con un espacio de trabajo diseñado para la informática espacial.

: Un editor de vídeo con un espacio de trabajo diseñado para la informática espacial. MLB : Una aplicación de streaming de béisbol que ofrece una vista detrás del home plate.

: Una aplicación de streaming de béisbol que ofrece una vista detrás del home plate. Museas: Una aplicación de visualización de arte que coloca galerías virtuales en los alrededores de los usuarios.

Juego del año para Apple Vision Pro

Cueva de las Manos : Un juego de rompecabezas construido en torno a la manipulación de la luz y las sombras.

: Un juego de rompecabezas construido en torno a la manipulación de la luz y las sombras. Ping Pong Club : Un juego de ping pong en mesa espacial.

: Un juego de ping pong en mesa espacial. Spatial Ops: Un juego de combate en primera persona que incorpora el entorno físico de los jugadores.

Aplicación del año para Apple Watch

Bevel : Una aplicación de fitness que interpreta los datos de salud para ofrecer orientación.

: Una aplicación de fitness que interpreta los datos de salud para ofrecer orientación. Moonlitt : Un rastreador de fases lunares y eventos lunares.

: Un rastreador de fases lunares y eventos lunares. StressWatch: Una aplicación de salud para controlar los niveles de estrés estimados.

Aplicación del año para Apple TV

Case Solved: The London Files : Un juego de misterio de asesinato con rompecabezas lógicos y temas noir.

: Un juego de misterio de asesinato con rompecabezas lógicos y temas noir. Letterboxd : Una aplicación de descubrimiento de películas con recomendaciones de amigos y críticos.

: Una aplicación de descubrimiento de películas con recomendaciones de amigos y críticos. Pocket Casts: Un reproductor de podcast adaptado para escuchar a través de una televisión.

Apps con impacto cultural

Brilliant : Una aplicación educativa que cubre matemáticas y ciencias.

: Una aplicación educativa que cubre matemáticas y ciencias. chilli : Una aplicación educativa que cubre matemáticas y ciencias.

: Una aplicación educativa que cubre matemáticas y ciencias. Hearing Buddy : Una aplicación de transcripción de voz para usuarios sordos y con problemas de audición.

: Una aplicación de transcripción de voz para usuarios sordos y con problemas de audición. Karrot : Un mercado local para comprar y vender dentro de los vecindarios.

: Un mercado local para comprar y vender dentro de los vecindarios. setlog : Una aplicación de cámara social centrada en compartir experiencias cotidianas con amigos.

: Una aplicación de cámara social centrada en compartir experiencias cotidianas con amigos. Unedo: Una aplicación para aprender español que utiliza juegos e historias.

Juegos con impacto cultural

and Roger : Un juego narrativo que explora una experiencia personal difícil.

: Un juego narrativo que explora una experiencia personal difícil. Consume Me : Un juego que examina experiencias con trastornos alimentarios.

: Un juego que examina experiencias con trastornos alimentarios. PancitoMerge : Un juego inspirado en las tradiciones gastronómicas mexicanas.

: Un juego inspirado en las tradiciones gastronómicas mexicanas. Sago Mini Jinja’s Garden : Un juego con temática de jardinería diseñado para el juego familiar.

: Un juego con temática de jardinería diseñado para el juego familiar. Spilled! : Un juego de limpieza ambiental ambientado en aguas contaminadas.

: Un juego de limpieza ambiental ambientado en aguas contaminadas. Tiny Bookshop: Un juego de librería con énfasis en la comunidad.

Apple anunciará a los ganadores del App Store Award 2026 en las próximas semanas.