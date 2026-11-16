Con motivo del Día Internacional del Flamenco, que se celebra cada 16 de noviembre, te invitamos a descubrir las propuestas que Apple Music ha preparado para conmemorar esta fecha especial.

Con motivo del Día Internacional del Flamenco, Apple Music vuelve, un año más, a rendir homenaje a uno de los géneros musicales más universales y representativos de la cultura española. Esta celebración pone en valor la riqueza, la diversidad y la capacidad de evolución del flamenco a través de contenidos exclusivos, propuestas editoriales y una cuidada selección musical, reforzando el compromiso que Apple Music mantiene con este género durante todo el año.

Este año, la celebración tiene como protagonista a Mercedes Luján, guitarrista y actual artista Up Next de Apple Music —el programa global de la plataforma que impulsa a talentos emergentes con gran proyección, ofreciéndoles visibilidad y apoyo editorial a escala internacional—. En esta ocasión, la iniciativa pone el foco en una de las guitarristas con mayor personalidad de la nueva escena flamenca.

La artista protagoniza el video exclusivo Celebrando a Camarón (disponible a partir del lunes 16) en Apple Music junto al cantaor José del Calli, grabado en el emblemático tablao madrileño Torres Bermejas, un espacio histórico estrechamente ligado a la memoria del flamenco y especialmente querido por Camarón de la Isla, quien lo consideraba su casa, en el que hubiera sido el 75 cumpleaños del artista. La pieza ha sido rodada íntegramente con el iPhone 18 Pro Max, mostrando las posibilidades creativas de la tecnología al servicio de la expresión artística y la música.

El vídeo recoge un popurrí concebido desde la inquietud artística de Mercedes Luján por explorar nuevos territorios a partir de los grandes clásicos que han marcado su trayectoria. Un recorrido musical en el que distintas composiciones de Camarón se entrelazan para construir una historia y rendir tributo a algunos de los referentes imprescindibles del género, sin renunciar a una mirada propia y contemporánea. La propuesta también se construye a través de los detalles visuales y el vestuario, concebidos como un homenaje a dos figuras fundamentales del flamenco: la chaqueta roja de José del Calli evoca la icónica prenda que popularizó Camarón, mientras que el estilismo en blanco y negro de Mercedes Luján remite a la estética tradicional de Paco de Lucía. Un diálogo entre pasado y presente que atraviesa toda la pieza.

El single vinculado a esta producción, estará disponible también en audio espacial en Apple Music, ofreciendo a los oyentes una experiencia sonora envolvente que permite apreciar nuevos matices y detalles de la interpretación.

Mercedes Luján: tradición, personalidad y nuevos caminos para la guitarra flamenca

Guitarrista flamenca de gran personalidad, Mercedes Luján representa a una generación de artistas que conoce profundamente la tradición y, al mismo tiempo, busca ampliar sus posibilidades expresivas. Su lenguaje musical combina el respeto por los grandes maestros con una inquietud constante por explorar nuevos caminos, consolidando una voz propia dentro del panorama actual del flamenco.

Para la artista, formar parte de esta celebración tiene un significado especialmente emotivo: «Para mí es un sueño y una fantasía ser elegida por Apple Music para celebrar esta fecha. Hace años, cuando tuve un iPod por primera vez en mis manos, ¿quién me iba a decir que un día sería parte de Apple Music? Es una prueba evidente de que los sueños se cumplen y de que, con trabajo, ilusión y esfuerzo, puedes llegar hasta aquí», afirma la artista.

En cuanto a sus próximos proyectos, Mercedes Luján tiene por delante unas semanas especialmente intensas. Continúa recorriendo distintos puntos de España con su gira y recientemente ha compartido escenario con el guitarrista Al Di Meola, a la vez que ha disfrutado de su nominación al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Flamenco por su trabajo Origen & Revolución.

Entre sus grandes aspiraciones sigue estando llevar su música a todos los rincones de la geografía española, especialmente a las peñas flamencas, espacios fundamentales para mantener viva la cultura del género. Una vocación que tiene su origen en un consejo de su abuelo: «Cuando una empieza, no tiene que dejar ni un rinconcito donde no llegue para que la conozcan; y cuando ya eres conocido, no tiene que quedar un rincón donde quien quiera verte pueda esconderse». Su universo musical también queda reflejado en la selección de artistas imprescindibles que comparte en Apple Music: una playlist personal en la que no faltan Paco de Lucía, Lole y Manuel, Camarón o Enrique Morente, junto a toda aquella música con la que ha crecido y que ha contribuido a definir su personalidad artística.

El flamenco, desde distintas miradas y generaciones

La celebración en Apple Music se completa con una selección especial de nuevas playlists comisariadas por destacados nombres de la escena musical nacional e internacional. Estas propuestas reflejan la influencia y versatilidad del flamenco desde perspectivas muy diversas y se suman a las playlists exclusivas de artistas que, año tras año, participan en este homenaje:

Gustavo Dudamel: el prestigioso director de orquesta venezolano ofrece una perspectiva que conecta la tradición musical española con la riqueza de la música clásica y sinfónica. «Lo que me apasiona del flamenco es su combinación de ritmo, expresión y espontaneidad. Una tradición llena de identidad y en constante evolución, que reúne a grandes figuras como Paco de Lucía y Camarón, y a nuevas generaciones que siguen explorando nuevos horizontes sin perder su esencia».

el prestigioso director de orquesta venezolano ofrece una perspectiva que conecta la tradición musical española con la riqueza de la música clásica y sinfónica. «Lo que me apasiona del flamenco es su combinación de ritmo, expresión y espontaneidad. Una tradición llena de identidad y en constante evolución, que reúne a grandes figuras como Paco de Lucía y Camarón, y a nuevas generaciones que siguen explorando nuevos horizontes sin perder su esencia». Hermanos Gutiérrez :: el dúo de guitarristas explora los paisajes sonoros instrumentales y las conexiones entre la tradición de la guitarra y las músicas de raíz latinoamericana. «Lo que más me fascina del flamenco es cómo la guitarra se convierte en una voz poderosa y rítmica. Su interpretación exige una destreza, disciplina y dedicación extraordinarias. Escucharlo me inspira profundamente, pues cada nota transmite devoción, pasión y amor por la música», dice Alejandro Gutiérrez.

:: el dúo de guitarristas explora los paisajes sonoros instrumentales y las conexiones entre la tradición de la guitarra y las músicas de raíz latinoamericana. «Lo que más me fascina del flamenco es cómo la guitarra se convierte en una voz poderosa y rítmica. Su interpretación exige una destreza, disciplina y dedicación extraordinarias. Escucharlo me inspira profundamente, pues cada nota transmite devoción, pasión y amor por la música», dice Alejandro Gutiérrez. Michel Camilo : el pianista dominicano, referente internacional del jazz latino, aporta su particular mirada sobre los ritmos, la improvisación y la riqueza musical del mundo hispano. «Me apasiona del flamenco su riqueza rítmica y expresiva, así como su capacidad de evolucionar sin perder su esencia. Una tradición viva que une el legado de grandes figuras como Paco de Lucía y Camarón con la creatividad de nuevas generaciones».

: el pianista dominicano, referente internacional del jazz latino, aporta su particular mirada sobre los ritmos, la improvisación y la riqueza musical del mundo hispano. «Me apasiona del flamenco su riqueza rítmica y expresiva, así como su capacidad de evolucionar sin perder su esencia. Una tradición viva que une el legado de grandes figuras como Paco de Lucía y Camarón con la creatividad de nuevas generaciones». La Húngara : una de las voces más reconocibles del flamenco pop, comparte una selección marcada por la emoción, la energía y la conexión popular del género. «El flamenco es mi forma de vida. Son mis raíces y mi manera de sentir la música. Estas son algunas de las canciones que forman el universo flamenco de La Húngara, por sus voces, su verdad y esa forma tan especial que tienen de llegar al alma».

: una de las voces más reconocibles del flamenco pop, comparte una selección marcada por la emoción, la energía y la conexión popular del género. «El flamenco es mi forma de vida. Son mis raíces y mi manera de sentir la música. Estas son algunas de las canciones que forman el universo flamenco de La Húngara, por sus voces, su verdad y esa forma tan especial que tienen de llegar al alma». Antonio Carmona: el artista y exvocalista de Ketama, figura clave en la renovación del flamenco y su fusión con otros estilos, comparte los sonidos y las influencias que han marcado su trayectoria. «Un viaje por mis raíces, mi infancia y mi familia, a través de canciones que revolucionaron el flamenco, homenajes a grandes maestros y artistas irrepetibles que marcaron mi historia y la de la música española».

Con esta celebración, Apple Music reivindica el flamenco como un lenguaje musical vivo, en constante transformación y con una proyección internacional cada vez mayor: un género que conserva intacta su esencia mientras continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas y conectando culturas a través de la música.