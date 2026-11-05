Las apps ya pueden intentar que no canceles la suscripción

Apple ha agregado una nueva función de retención de suscripción para desarrolladores, que les permite mostrar mensajes de retención cuando un suscriptor va a cancelar.

Apple dice que los mensajes de retención aparecerán en el flujo de cancelación de suscripción y pueden incluir texto, imágenes o una oferta especial. Los mensajes de retención se pueden agregar en App Store Connect para suscripciones de renovación automática, con opciones de elegibilidad para suscriptores y tiempo de espera entre mensajes.

A través de una API de mensajería de retención separada, los desarrolladores pueden elegir qué mensajes mostrar a un suscriptor en función de los detalles de su suscripción. El acceso a la API es por solicitud.

Los usuarios de la App Store pueden ver ofertas de descuentos o razones para mantener una suscripción antes de cancelar.