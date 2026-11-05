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Las apps ya pueden intentar que no canceles la suscripción

5 noviembre, 20261 Minutos de lectura

Apple ha agregado una nueva función de retención de suscripción para desarrolladores, que les permite mostrar mensajes de retención cuando un suscriptor va a cancelar.

Apple dice que los mensajes de retención aparecerán en el flujo de cancelación de suscripción y pueden incluir texto, imágenes o una oferta especial. Los mensajes de retención se pueden agregar en App Store Connect para suscripciones de renovación automática, con opciones de elegibilidad para suscriptores y tiempo de espera entre mensajes.

A través de una API de mensajería de retención separada, los desarrolladores pueden elegir qué mensajes mostrar a un suscriptor en función de los detalles de su suscripción. El acceso a la API es por solicitud.

Los usuarios de la App Store pueden ver ofertas de descuentos o razones para mantener una suscripción antes de cancelar.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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