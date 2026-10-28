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El nuevo iMac se puede pedir con puerto Gigabit Ethernet de 2,5

28 octubre, 20261 Minutos de lectura

El nuevo iMac con el chip M6 se puede configurar con un puerto Ethernet Gigabit de 2,5, que está integrado en el adaptador de corriente en lugar del ordenador. El puerto es una opción de actualización de 30 dólares para el iMac de gama baja y viene de serie con el modelo de gama alta. El iMac anterior tenía la misma opción, pero el puerto era de 1 Gigabit.

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Alf

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