Qué viene en AppleTV: Las hermanas Grimm (T2)

Apple TV ha estrenado el martes el tráiler oficial de la segunda temporada de la serie llena de aventuras, «Las hermanas Grimm». Obteniendo una puntuación del 100 % de los críticos en Rotten Tomatoes para la primera temporada, la serie regresa con seis episodios el viernes 2 de octubre de 2026.

Basado en la serie de libros del New York Times de Michael Buckley, «Las hermanas Grimm» es un viaje de aventura y corazón sobre hermanas detectives descendientes de los hermanos Grimm que, aunque muy diferentes, forman un gran equipo.

En la segunda temporada, un año después de la misteriosa desaparición de sus padres, las hermanas Sabrina y Daphne Grimm continúan descubriendo los secretos de Ferryport Landing, donde los cuentos de hadas y las criaturas de cuento de hadas son reales, mientras se enfrentan a nuevas aventuras y misterios.