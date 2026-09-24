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Apple Watch

Apple lanza watchOS 27.0.1 con corrección para el error de reinicio

24 septiembre, 20261 Minutos de lectura

Apple ha lanzado watchOS 27.0.1, una actualización menor del sistema operativo watchOS 27 que salió la semana pasada. La actualización está limitada al Apple Watch Series 12 y al Apple Watch Ultra 4.

watchOS 27.0.1 se puede descargar a través de la aplicación Ajustes en el reloj o la aplicación Apple Watch en un iPhone conectado. El software solo se puede instalar cuando el Apple Watch está en el cargador y tiene más del 50 por ciento de batería.

Las notas de la versión de Apple dicen que la actualización corrige errores, incluido un problema que podría hacer que el Apple Watch se reinicie inesperadamente.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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