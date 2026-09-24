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Qué viene en AppleTV: ¿Dónde está Wanda?

24 septiembre, 20261 Minutos de lectura

Apple TV ha presentado el tráiler de la segunda temporada de la serie de comedia oscura en alemán, «¿Dónde está Wanda?». La temporada de ocho episodios hará su debut mundial en Apple TV con un episodio el miércoles 21 de octubre, seguido de un nuevo episodio semanal hasta el 9 de diciembre de 2026.

¡En la segunda temporada, los Klatts están de vuelta! Justo cuando pensaban que sus vidas finalmente estaban volviendo a la normalidad, su hija, Wanda (Drinda), es sorprendida aparentemente con las manos en la masa de pie sobre un cadáver. Necesitarán hacer todo lo que esté a su alcance para demostrar su inocencia y evitar perderla de nuevo, ya que su investigación para encontrar al verdadero asesino los lleva al subvientre criminal de su tranquila ciudad suburbana. Pero, ¿su búsqueda para proteger a su familia los sacará a todos de problemas o, en última instancia, los desviará aún más? ¿Y pueden descubrir la verdad de lo que sucedió en ese fatídico día antes de que sea demasiado tarde?

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Alf

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