Puedes probar Copland en tu navegador web

Si no sabes lo que es Copland, no hace falta que pierdas tiempo probándolo. Si sabes lo que es, y siempre te quedó el regustillo de saber en qué estaba trabajando Apple mientras la empresa se hundía, para al final cancelarlo, ahora puedes dedicar un tiempo a ver en qué consistía.

Vale, te lo explicamos: A mediados de la década de 1990, Apple trabajó en un sistema operativo llamado Copland, que se anunció pero nunca se lanzó comercialmente debido a problemas… todo tipo de problemas. Partes de Copland finalmente se aprovecharon para Mac OS 7.6 y Mac OS 8, pero fue tan problemático en su conjunto que Apple lo eliminó antes de que estuviera terminado.

Michael Steil, que trabaja en ingeniería inversa de hardware y software antiguos, recientemente pudo hacer que Copland funcionara en la emulación. Modificó el emulador de Power Mac de código abierto DingusPPC, y dijo que se necesitaron 11 parches para que Copland se pusiera en funcionamiento. Tiene una versión de navegador de Copland que puedes probar en su sitio web, y compartió los parches necesarios para arrancar Copland.



Después de que Apple cancelara Copland en agosto de 1996, buscó fuera de la compañía un nuevo sistema operativo. Eso llevó a la compra de NeXT en 1997 y al regreso de Steve Jobs. NeXTSTEP, el sistema operativo de NeXT, fue el precursor de Mac OS X.





