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La Red

Puedes probar Copland en tu navegador web

24 septiembre, 20261 Minutos de lectura

Si no sabes lo que es Copland, no hace falta que pierdas tiempo probándolo. Si sabes lo que es, y siempre te quedó el regustillo de saber en qué estaba trabajando Apple mientras la empresa se hundía, para al final cancelarlo, ahora puedes dedicar un tiempo a ver en qué consistía.

Vale, te lo explicamos: A mediados de la década de 1990, Apple trabajó en un sistema operativo llamado Copland, que se anunció pero nunca se lanzó comercialmente debido a problemas… todo tipo de problemas. Partes de Copland finalmente se aprovecharon para Mac OS 7.6 y Mac OS 8, pero fue tan problemático en su conjunto que Apple lo eliminó antes de que estuviera terminado.

Michael Steil, que trabaja en ingeniería inversa de hardware y software antiguos, recientemente pudo hacer que Copland funcionara en la emulación. Modificó el emulador de Power Mac de código abierto DingusPPC, y dijo que se necesitaron 11 parches para que Copland se pusiera en funcionamiento. Tiene una versión de navegador de Copland que puedes probar en su sitio web, y compartió los parches necesarios para arrancar Copland.

Después de que Apple cancelara Copland en agosto de 1996, buscó fuera de la compañía un nuevo sistema operativo. Eso llevó a la compra de NeXT en 1997 y al regreso de Steve Jobs. NeXTSTEP, el sistema operativo de NeXT, fue el precursor de Mac OS X.


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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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