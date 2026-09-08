Belkin amplía la línea de audio SoundForm

Belkin, líder mundial en electrónica de consumo desde hace más de 40 años, ha ampliado hoy su cartera de audio SoundForm by Belkin con tres nuevos productos en IFA 2026: SoundForm Isolate, SoundForm Dot y SoundForm Play.

La línea trae características como la cancelación activa de ruido (ANC), la larga duración de la batería y la conectividad Bluetooth Multipoint a precios más accesibles, con opciones diseñadas para una escucha inmersiva, valor diario y niños mayores.

Liderando la nueva gama de audio, SoundForm Isolate combina la cancelación de ruido más potente de Belkin con un ajuste seguro en la punta del ala, diseñado para los oyentes que quieren una mayor concentración e inmersión.

SoundForm Dot lleva el ANC a un factor de forma más compacto y accesible, con opciones ANC y no ANC para la escucha diaria. Completando la alineación, SoundForm Play está diseñado para niños de 5 años en adelante, con ANC sobre la oreja, un limitador de volumen opcional de 85dB y paisajes de sonido Focus Boost para el estudio y la concentración. Los nuevos productos debutarán en IFA 2026 en Exhibit Hall 3.2, stand #117.

SoundForm Isolate Buds: auriculares con cancelación de ruido para una escucha inmersiva

SoundForm Isolate Buds son los auriculares insignia de la nueva línea, diseñados para oyentes que priorizan una cancelación de ruido más fuerte y un ajuste más seguro. El ANC híbrido ofrece hasta 45 dB de cancelación de ruido, mientras que tres tamaños de almohadillas y tres tamaños de punta de ala ayudan a crear un ajuste estable y personalizado. Con hasta 32 horas de duración total de la batería, Bluetooth Multipoint y tecnología Clear Call Quality, SoundForm Isolate está diseñado para ir al trabajo, trabajar concentrado y escuchar todos los días.

Características clave:

Cancelación activa de ruido de hasta 45 dB

32 horas de duración total de la batería

Bluetooth Multipoint para conectividad de dos dispositivos

Tecnología Clear Call Quality

Adaptar las preferencias de ecualización en la aplicación SoundForm

Carga rápida: carga de 10 minutos para hasta 90 minutos de reproducción

Tres tamaños de punta de oreja y tres de punta de ala

IPX5 resistencia al agua y al sudor

Estuche de carga de bolsillo

Precio: 49,99 € EUR

Disponible a partir de septiembre de 2026 en belkin.com, Amazon y minoristas selectos de todo el mundo

SoundForm Dot: Auriculares para todos los días, con o sin ANC

SoundForm Dot ofrece a los oyentes que buscan rendimiento diario una opción entre modelos ANC y no ANC, lo que facilita la selección del conjunto de características que se adapte a sus necesidades y presupuesto. El modelo ANC añade cancelación activa de ruido mientras conserva el diseño compacto y cómodo de la familia Dot.

Ofrece hasta 30 horas de duración de la batería, Bluetooth Multipoint y tecnología Clear Call Quality. Para los oyentes que no necesitan cancelación de ruido, el modelo no ANC proporciona un punto de entrada aún más accesible al verdadero audio inalámbrico.

Características clave:

Cancelación activa de ruido (modelo con ANC)

30 horas de duración de la batería

Conectividad multipunto Bluetooth

Tecnología Clear Call Quality

Adaptar las preferencias de ecualización en la aplicación SoundForm

Soporte de carga rápida

Tres tamaños de puntas para los oídos

IPX5 resistencia al agua y al sudor

Auriculares con cancelación de ruido SoundForm Dot ANC

Precio: 34,99 € EUR

Auriculares inalámbricos SoundForm Dot

Precio: 24,99 EUR

Disponible a partir de septiembre de 2026 en belkin.com, Amazon y minoristas selectos de todo el mundo

SoundForm Play ANC: Auriculares ANC sobre la oreja diseñados para niños mayores

Los auriculares SoundForm Play ANC amplían la cartera de audio centrada en la familia de Belkin para niños de 5 años en adelante que estén listos para una experiencia auditiva más madura. Diseñados para música, juegos, estudio y viajes, los auriculares supraaurales combinan ANC y batería de larga duración con características centradas en la familia, que incluyen un limitador de volumen opcional de sonido seguro de 85 dB y una construcción probada por durabilidad.

Una nueva función Focus Boost añade paisajes sonoros incorporados, incluyendo Seashore, Brain Beats y Pink Noise, para ayudar a los oyentes jóvenes a crear un entorno más centrado para los deberes, la lectura y el estudio independiente.

Con hasta 62 horas de duración de la batería con ANC apagado y hasta 45 horas con ANC encendido, SoundForm Play está diseñado para moverse entre la escuela, el entretenimiento y los viajes sin carga frecuente. El modo RockStar también permite compartir audio, mientras que una conexión de 3,5 mm admite la escucha por cable cuando es necesario.

Características clave

Cancelación activa de ruido (ANC)

Hasta 62 horas de duración de la batería con ANC apagado

Hasta 45 horas de duración de la batería con ANC encendido

Limitador de volumen de sonido seguro opcional de 85 dB

Modo RockStar para compartir audio

Diseño plegable sobre la oreja

Micrófono incorporado

Escucha por cable a través de un cable de audio de 3,5 mm

Construcción probada por durabilidad

Carga USB-C

Precio: 44,99 EUR

Disponible a partir de septiembre de 2026 en belkin.com, Amazon y minoristas selectos de todo el mundo