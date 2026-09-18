Cómo invocar Preguntar a Siri en macOS 27 Golden Gate

Puedes invocar Preguntar a Siri en macOS 27 usando atajos de teclado, iconos de menú o menús contextuales de todo el sistema.
Atajos de teclado
- Comando + Barra espaciadora: Abre Spotlight y escribe o dicta tu solicitud directamente a Siri.
- Mayús + Comando + Barra espaciadora: Abre el menú contextual en pantalla en la parte inferior de la pantalla para preguntarle a Siri qué hay actualmente en la pantalla. (Apple Intelligence, aún no disponible en España).
- Comando + Mayús + 6: Atrae la herramienta de selección de punto de mira para resaltar un texto, imagen o área específica en la pantalla para que Siri la analice.
Opciones de ratón y menú
- Barra de menú o base: Haz clic en el icono de Siri en la barra de menús o abre la aplicación Siri independiente desde el Dock o menú de aplicaciones.
- Clic derecho / Clic de control: Haz clic con el botón derecho en un espacio de escritorio vacío, dentro de los navegadores compatibles o en archivos/imágenes seleccionados en el Finder para mostrar la opción contextual directa Preguntar a Siri (Aún no disponible en España).
- Activación por voz: di «Siri» o «Oye Siri» si la activación por voz está activada en tu configuración (si estás en una oficina, no te interesa. Mejor desactivado y escribe lo que necesites para que la respuesta tambien sea escrita).
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