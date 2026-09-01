Apple añade tres Mac a la lista de productos obsoletos

Apple ha añadido tres Mac a su lista de productos obsoletos. El MacBook Air Retina 2018, el MacBook Pro 2018 de 13 pulgadas con cuatro puertos Thunderbolt 3 y el MacBook Pro 2017 de 13 pulgadas con dos puertos Thunderbolt 3 ahora se consideran obsoletos.

Los tres productos formaban parte anteriormente de la lista vintage, pero se han movido. Apple añade un producto a la lista vintage cuando han pasado cinco años desde la última vez que se distribuyó para la venta, y se vuelve obsoleto a los siete años.

Los productos antiguos todavía se pueden reparar en las tiendas de Apple y por proveedores de servicios autorizados de Apple si Apple tiene las piezas disponibles. Los dispositivos que son obsoletos generalmente no son elegibles para la reparación, y Apple deja de hacer componentes de reparación.

Apple tiene una política de reparación de solo batería para portátiles Mac hasta 10 años después de que el Mac se distribuyera por última vez para la venta, por lo que los propietarios de MacBook Pro 2017/2018 y MacBook Air 2018 aún pueden obtener reemplazos de batería.

El MacBook Air 2018 fue el primero de la línea Air con Touch ID y una pantalla Retina. Los modelos anteriores de MacBook Air tenían una pantalla que no era Retina con una resolución mucho más baja y colores menos vibrantes. 2018 también fue un año de rediseño para el MacBook Air, con Apple introduciendo biseles más pequeños y un chasis más delgado y ligero.

El MacBook Pro 2017 de Apple utilizó los procesadores Kaby Lake de Intel, y fue una actualización menor del procesador con algunos otros cambios. La actualización de 2018 agregó soporte para pantalla True Tone por primera vez y un teclado de tercera generación con teclas de mariposa.