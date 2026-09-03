Los incentivos a John Ternus no dependen solo de que Apple gane (mucho) dinero

La junta directiva de Apple ha estructurado la primera compensación del año completo del CEO entrante, John Ternus, de modo que la mayor parte de su riqueza dependa de si las acciones de la compañía superan a otros miembros del S&P 500.

Ternus recibirá un salario base de 3 millones de dólares y una adjudicación anual específica de 55 millones de dólares a partir del año fiscal 2027. Tres cuartas partes de ese premio consisten en acciones restringidas basadas en el rendimiento que se admiten de acuerdo con el rendimiento total de los accionistas de Apple en relación con el resto del índice. El 25 por ciento restante se adhiere a un simple calendario: 12,5 por ciento cada seis meses durante cuatro años.

El diseño es sencillo: Ternus tiene un incentivo financiero directo para ofrecer rendimientos que superen al mercado de gran capitalización más amplio y, por extensión, para recompensar a los accionistas.

Apple también le concedió un premio de acciones restringidas más pequeño y prorrateado de 2,5 millones de dólares por las pocas semanas que sirvió como CEO en el año fiscal 2026. Cook, ahora presidente ejecutivo, recibió un salario reducido de 2 millones de dólares y un premio de capital objetivo de 45 millones de dólares que está menos ponderado hacia el rendimiento relativo.

La estructura continúa la práctica de larga data de Apple de vincular una gran parte de la remuneración ejecutiva con los resultados de acciones plurianuales en lugar de métricas operativas a corto plazo. Debido a que el obstáculo de rendimiento se mide contra los pares de S&P 500 en lugar de un objetivo absoluto de precio de las acciones,

Ternus no puede simplemente montar un mercado en alza; Apple debe superar. Esa alineación está destinada a mantener a la administración enfocada en la asignación de capital, la ejecución del producto y las decisiones de retorno de capital que realmente mueven la aguja frente al índice.

Si ese mismo incentivo podría eventualmente apoyar otra división de acciones es una pregunta abierta. Apple dividió por última vez sus acciones 4 por 1 en 2020, cuando el precio de las acciones había subido lo suficiente como para que algunos inversores minoristas encontraran que las acciones individuales eran engorrosas. Una división no cambia el valor de mercado de la empresa o la sustancia económica del premio de Ternus, pero puede mejorar la liquidez, ampliar la base de accionistas y hacer que las acciones sean más accesibles para los fondos indexados y los compradores individuales. Si la junta y Ternus concluyen que unas acciones más ampliamente mantenidas y líquidas ayudarían a la clasificación relativa del rendimiento total de los accionistas de Apple en la ventana de adquisición plurianual, una división podría convertirse en una de varias herramientas que consideran. Nada en la presentación actual apunta a una división inminente, y cualquier decisión de este tipo aún descansaría en la junta. El paquete de pago simplemente deja claro que el pago personal de Ternus será mayor si las acciones de Apple tienen un mejor rendimiento que sus vecinos S&P 500, independientemente de cómo se logre ese rendimiento superior.

La estructura de compensación del CEO de Apple es en gran medida la misma; las diferencias están en el tamaño y en lo que se ha revelado hasta ahora.

El último paquete de CEO de Cook para todo el año (fiscal 2025) utilizó la misma arquitectura que Apple está utilizando ahora para Ternus: un salario de 3 millones de dólares, capital que se basa en un 75 % en el rendimiento y un 25 % en el tiempo, y la adquisición de rendimiento vinculado al rendimiento total de los accionistas de Apple frente a otras empresas del S&P 500.