Belkin presenta el futuro de la energía portátil con los nuevos bancos de energía de estado semisólido UltraCharge Pro

Belkin, líder mundial en electrónica de consumo desde hace más de 40 años, anunció hoy nuevas soluciones de carga portátil impulsadas por tecnología de estado semisólido. El nuevo UltraCharge Pro con la línea BoostSolid Cell es uno de los primeros productos de Belkin que cuenta con tecnología de estado semisólido, una batería de próxima generación que ofrece una mayor durabilidad, un diseño delgado y una mayor duración de la batería, todo sin comprometer el rendimiento. Los productos recién anunciados debutarán en IFA 2026, donde Belkin exhibirá en la Sala de Exposiciones 3.2, stand #117

Tecnología de batería de última generación para una potencia más larga

Los nuevos bancos de energía UltraCharge Pro con BoostSolid Cell de Belkin funcionan con tecnología avanzada de batería de estado semisólido, lo que ofrece un nuevo estándar de energía portátil. A diferencia de las baterías convencionales de celda líquida, BoostSolid Cell agrega una capa similar a un gel junto con el electrolito líquido, lo que permite un diseño más delgado y compacto al tiempo que ofrece un rendimiento confiable y duradero. Diseñado para durar hasta 3 veces más que otros bancos de energía, UltraCharge Pro con BoostSolid Cell está diseñado para ofrecer años de uso diario confiable. *

Diseñada con seguridad en su núcleo, la arquitectura avanzada de la batería ayuda a reducir el riesgo de fuga térmica, fuego e hinchazón, al tiempo que mantiene un rendimiento de carga estable en un amplio rango de temperatura de funcionamiento de 0 a 40 °C. Los sensores de temperatura analógicos y digitales duales monitorean continuamente la batería cada 250 milisegundos, interrumpiendo automáticamente la energía si se exceden los límites de funcionamiento. Rigurosamente probado para soportar condiciones exigentes del mundo real y diseñado para cumplir con los requisitos estándar de seguridad UL2056:2025 y la guía de equipaje de mano de la TSA, UltraCharge Pro con BoostSolid Cell brinda a los consumidores una mayor confianza dondequiera que carguen, desde los desplazamientos diarios hasta viajes internacionales.

Características:

Diseñado para una duración de la batería hasta 3 veces más larga

Rendimiento de carga estable a temperaturas que oscilan entre 0 y 40 °C

Gestión térmica mejorada con disipación activa de calor y diseño de expansión celular mejorado

Cumple con TSA Carry-On para mayor seguridad y confianza de viaje

Empaquetado en un embalaje 100% libre de plástico

Respaldado por Belkin SmartProtect y una garantía de equipo conectado

Rigurosamente probado para la durabilidad y la seguridad, incluyendo:

Resistencia a la perforación de las uñas

Exposición a altas temperaturas

Rendimiento de frío extremo

Resistencia a caídas e impactos

Pruebas de vibración

UltraCharge Pro Slim Magnetic Power Bank con BoostSolid Cell (BPD024)

Diseñado para una carga diaria sin esfuerzo, el UltraCharge Pro 5K combina un rendimiento potente con un diseño ultradelgado y fácil de usar en el bolsillo. Con solo 8,8 mm de grosor y no más grande que una tarjeta de crédito estándar, ofrece 5.000 mAh completos de energía portátil sin agregar volumen. Su conexión magnética Qi2 proporciona una carga sin cables sin problemas, mientras que un acabado metálico y suave al tacto de primera calidad lo hace tan elegante como práctico.

Más características:

40% más delgado que otros bancos de energía de 5K***

Carga inalámbrica magnética de 15 W con certificación Qi2

Puerto USB-C de 22,5 W para carga por cable****

Carga de paso (inalámbrico de 7,5 W)

Indicador LED de estado de la batería

Cable trenzado USB-C a USB-C incluido

Precio: 69,99 USD / 59,99 £ GBP / 64,99 € EUR / 119,95 AUD / 249 SAR / 249 AED / 799 NOK / 799 SEK

Colores: Negro y arena

Disponible a partir de septiembre de 2026 en belkin.com, Amazon y minoristas selectos de todo el mundo

Banco de energía UltraCharge Pro con BoostSolid Cell y pantalla (BPB044)

Construido para usuarios que necesitan más potencia sobre la marcha, el UltraCharge Pro 10K ofrece carga de alta velocidad en un diseño un 27 % más pequeño. Su capacidad de 10.000 mAh proporciona energía confiable para teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y otros dispositivos USB-C, mientras que hasta 60 W USB-C Power Delivery puede cargar un iPhone 17 Pro al 50 % en aproximadamente 24 minutos** y recargar completamente el banco de energía en tan solo 2 horas. Una pantalla inteligente incorporada proporciona información en tiempo real sobre la batería, la carga y el calor, lo que brinda a los usuarios una mayor visibilidad y control dondequiera que trabajen o viajen.

Más características:

Capacidad de 10.000 mAh en un diseño un 27% más pequeño *

Entrega de energía USB-C de hasta 60 W para cargar rápidamente ordenadores portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes

Puertos USB-C duales (hasta 60 W de salida de un solo puerto; hasta 27 W de salida compartida) con entrada USB-C de 40 W para una recarga más rápida

Puerto USB-A que admite una salida de hasta 22,5 W

Carga de paso de hasta 15 W

Pantalla inteligente con estado de la batería en tiempo real, potencia de salida y monitoreo térmico

Admite los protocolos PD, PPS, AVS y UFCS para el ajuste dinámico de la potencia

Cable trenzado USB-C a USB-C incluido

Precio: 89,99 USD / 69,99 £ GBP / 79,99 € EUR / 149,95 AUD / 299 SAR / 299 AED / 740 NOK / 740 SEK

Colores: Negro y arena

Disponible a partir de septiembre de 2026 en belkin.com, Amazon y minoristas selectos de todo el mundo

El kit de medios se puede encontrar AQUÍ.

*Basado en la comparación de la vida del ciclo. Conserva hasta un 80 % de capacidad después de 1.000 ciclos de carga; la vida útil estimada de 5 años supone un ciclo completo de carga/descarga cada dos días. El rendimiento real puede variar.

**Basado en pruebas internas. Los resultados pueden variar dependiendo de numerosos factores.

***La reducción de volumen se calcula en base a la comparación con los bancos de energía Belkin de la generación anterior en condiciones similares de capacidad de 5K.

**** Proporciona 22,5 W bajo el protocolo SFC, y hasta 20 W bajo el protocolo PD

*La reducción de volumen se calcula en base a la comparación con un banco de energía estándar de 45 W en condiciones similares de capacidad de 10K.