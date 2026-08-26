Un primer vistazo al interior de los servidores IA de Apple

Los esfuerzos de Apple para ponerse al día en el campo de la IA ya han llevado a la creación de Private Cloud Compute, es decir, la propia marca de Apple de computación segura en la nube de IA.

Si bien ha comenzado a enviar sus propios servidores desde sus instalaciones en Houston, Texas, no ha habido mucha cobertura sobre el hardware del servidor en sí. No sabemos sobre el hardware, ahora tenemos una mirada más cercana a cómo está todo diseñado internamente.

Las fotos, publicadas por @hsuchingpo en X el 24 de agosto, se mencionan como un «Servidor Apple M5». Cuando otro usuario le preguntó si era Private Cloud Compute de Apple, respondió que era «Lo más probable».

La cuenta proporciona cuatro fotos, y la primera muestra una vista aérea de lo que parece ser un chasis personalizado de montaje en rack de 2U.

Mucho hardware, espacio pequeño

El servidor tiene cuatro columnas de hardware, cada una de las cuales consta de ocho elementos informáticos más pequeños. Cada tabla está en el borde exterior de la columna, con los disipadores de calor en el medio.

Las placas parecen tener un elemento de chip de procesamiento principal en el medio. A los lados hay soportes para quitar o reemplazar rápidamente las tablas.

Basado en ocho procesadores por columna, eso significaría que cada servidor contiene 32 de ellos.

Las tomas posteriores muestran esas tablas laterales, sin disipador de calor. Una cuarta imagen con la pasta térmica limpiada muestra claramente el logotipo de Apple en la parte superior de uno de los chips.

Solo podemos adivinar que los chips en uso son equivalentes M5 Ultra para maximizar el rendimiento.

Un conector central cierra el espacio en el medio. Una placa de control principal recorre toda la longitud de la columna, a la que se conectan esas placas más pequeñas.

Las cuatro columnas son idénticas en construcción, con una ligeramente desmontada para las fotografías.

En el centro de la unidad hay cables de conector, que conducen desde el centro de la placa base hasta el centro, luego a un extremo de la caja. No está claro si eso es para proporcionar energía a cada columna, manejar datos o ambas tareas.

Una cosa sobre el servidor que comparte la cuenta es que realmente no tiene el control de lo que procesa. Otro dispositivo se utiliza para administrar el hardware, lo que puede ser el caso al crear clústeres de servidores.

En este caso, la cuenta dice que requiere el uso de un Mac Studio para el «control de software».

Refrigeración inteligente

La disposición está diseñada para permitir que el mayor flujo de aire pase a través de la columna de la manera más eficiente posible, de adelante hacia atrás. En un extremo de cada columna hay un solo ventilador, que extrae aire a través de.

Este es un concepto bastante común para los servidores montados en rack, ya que están diseñados para maximizar el uso del hardware mientras los mantienen lo suficientemente fríos como para trabajar en espacios muy confinados.

Los disipadores de calor están en el medio de cada columna, con las aletas dispuestas para que el aire pueda fluir de un extremo al otro directamente. Los lados y el zócalo también están unidos por una cubierta de plástico transparente en la parte superior, que encierra la columna y fuerza el aire a través del pasaje.

Definitivamente un servidor de Apple

Hemos visto esa configuración de hardware antes. En febrero, Apple anunció que su instalación de Houston estaba produciendo servidores de IA antes de lo previsto. Como parte de ese lanzamiento, lanzó algunas tomas promocionales desde el interior de la instalación.

Un empleado de Apple en una línea de producción de servidores de IA – Crédito de imagen: Apple

Una de esas tomas ofrece una vista lateral de uno de los servidores de IA, sin su cubierta superior. La sección principal cubierta de plástico coincide con las fotografías de X, y no es difícil imaginar que la otra sección esté oculta por la cubierta en las nuevas tomas.

Via Ai