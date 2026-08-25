Apple presenta el M6 y el M5 Ultra

Apple ha presentado hoy el M6 en el nuevo Mac mini y el M5 Ultra en el nuevo Mac Studio, que ofrecen un extraordinario salto en rendimiento y capacidades de IA. El M6, el primer chip de Apple con tecnología de vanguardia de 2 nanómetros, mejora cada bloque de computación y ofrece mejoras en todas las dimensiones del rendimiento. El chip cuenta con un mayor módulo de CPU de 12 núcleos con el núcleo de CPU más veloz del mundo, una GPU de 12 núcleos más grande con Neural Accelerators, un Neural Engine dual de 16 núcleos y hasta 170 GB/s de ancho de banda de memoria unificada.1 El M5 Ultra ofrece la máxima potencia para flujos de trabajo profesionales y de IA, y utiliza la tecnología UltraFusion de última generación para formar una arquitectura cuádruple por primera vez en un sistema en chip (SoC) de la serie M. Este chip integra una CPU de hasta 36 núcleos y una GPU de hasta 80 núcleos con un descomunal ancho de banda de memoria unificada de 1,2 TB/s, un 50 % más que el M3 Ultra. Con sus tecnologías avanzadas, estos SoC ofrecen una capacidad de procesamiento extraordinaria con una eficiencia energética líder en la industria, permitiendo a los usuarios hacer aún más en un ordenador de mesa.

«Hoy presentamos el próximo gran salto en rendimiento y procesamiento de IA en los chips de Apple con el increíblemente avanzado M6 y el M5 Ultra, el chip de la serie M más potente hasta la fecha», ha dicho Sri Santhanam, vicepresidente de Ingeniería de chips de Apple. «Fabricado mediante un proceso de 2 nanómetros de vanguardia, el M6 combina un nuevo módulo de CPU, dos núcleos adicionales de CPU y GPU, un Neural Engine dual de 16 núcleos y más ancho de banda de memoria unificada para procesar las cargas de trabajo con una increíble eficiencia energética. Y para ofrecer el máximo rendimiento en un ordenador de mesa y la capacidad de ejecutar modelos de IA de gran tamaño, el M5 Ultra incorpora una GPU descomunal, ahora con Neural Accelerators, y más ancho de banda de memoria unificada, desafiando los límites de lo que puede hacer un ordenador de mesa».

M6: diseño optimizado y rendimiento mejorado

Diseñado para potenciar los procesos de todo tipo de usuarios, estudiantes, desarrolladores, aficionados a la IA y empresas, el M6 ofrece el equilibrio ideal entre rendimiento, eficiencia energética y procesamiento de IA en el dispositivo para que los usuarios puedan completar sus tareas diarias, programar y trabajar en proyectos creativos sin esfuerzo.

El chip M6 está fabricado con tecnología de proceso de 2 nanómetros de vanguardia, integrando una mayor densidad de transistores en un chip más pequeño para lograr un gran salto en rendimiento y eficiencia energética. El M6 también estrena un Neural Engine dual de 16 núcleos que ofrece hasta el doble del rendimiento máximo respecto a generaciones anteriores para que los procesos de IA en el dispositivo vayan aún más rápido. Los entornos del sistema pueden utilizar automáticamente ambos motores de forma simultánea, lo que permite que las apps ejecuten los modelos más rápidamente.

El M6 incorpora un nuevo módulo de CPU de 12 núcleos, dos más que el M5, con 2 supernúcleos, 4 núcleos de rendimiento y 6 núcleos de eficiencia. El M6 ofrece el rendimiento monohilo más veloz del mundo y un rendimiento multihilo hasta 1,2 veces más rápido que el del M5 y hasta 2,4 veces más rápido que el del M1.2 Los supernúcleos procesan a toda velocidad las tareas monohilo, los núcleos de rendimiento ahorran energía y se unen a los supernúcleos para ejecutar procesos multihilo exigentes, y los núcleos de eficiencia se encargan de las tareas diarias en segundo plano. Todo ello con un rendimiento por vatio líder en la industria. Como resultado, las tareas más exigentes para la CPU, como la edición de imágenes, la compilación de código, la indexación de nuevos archivos y la ejecución de procesos de IA agéntica se ejecutan más rápidamente que nunca.

GPU más rápida y mayor ancho de banda de memoria

El chip M6 tiene una GPU de 12 núcleos, dos más que el M5, con un Neural Accelerator en cada núcleo. Este diseño aumenta en casi un 30 % la capacidad de computación máxima de la GPU para la IA respecto al M5 y más de 8 veces respecto al M1, lo que permite un procesamiento de prompts significativamente más rápido al interactuar con modelos de lenguaje de gran tamaño en el dispositivo.2

Además, el M6 incorpora las prestaciones gráficas más avanzadas de Apple, como mejoras en la arquitectura del núcleo de sombreado, almacenamiento dinámico en caché y trazado de rayos por aceleración de hardware. La combinación de estas tecnologías ofrece un realismo visual asombroso, un renderizado más rápido y mayor frecuencia de fotogramas en los juegos. El M6 también cuenta con un 50 % más de tasas de geometría para gráficos complejos.

El M6 admite hasta 32 GB de memoria unificada para ejecutar varias apps exigentes a la vez y modelos de lenguaje de gran tamaño en el dispositivo, garantizando la privacidad y la seguridad de las tareas de IA agéntica. También ofrece hasta 170 GB/s de ancho de banda de memoria unificada, un 10 % más que el M5 y 2,5 veces más que el M1.

M5 Ultra: máxima potencia para flujos de trabajo profesionales

El M5 Ultra, el chip más potente jamás creado por Apple, está diseñado para profesionales que necesitan agilizar cargas de trabajo que exigen el máximo rendimiento de CPU, GPU y ancho de banda de memoria unificada, como el renderizado 3D complejo, los efectos visuales, el análisis científico y la ejecución en el dispositivo de modelos de IA de vanguardia con gran demanda de procesamiento.

El M5 Ultra utiliza UltraFusion para conectar dos M5 Max de doble matriz y formar una arquitectura cuádruple, todo un hito para los chips de Apple. UltraFusion aumenta el ancho de banda entre chips a más de 4,4 TB/s y multiplica la densidad de conexión por más de 6. Juntos, estos interconectores de baja latencia y gran ancho de banda permiten que los cuatro chips funcionen como un solo procesador unificado. La gran CPU de hasta 36 núcleos del M5 Ultra, formada por 12 supernúcleos y 24 núcleos de rendimiento, ofrece un rendimiento monohilo hasta 1,25 veces superior y un rendimiento multihilo hasta 1,3 veces superior respecto al M3 Ultra.3

IA y gráficos sin precedentes y una memoria descomunal

El M5 Ultra cuenta con una GPU de última generación con hasta 80 núcleos, que incorpora un Neural Accelerator en cada núcleo. Esto multiplica hasta por 4,5 la capacidad máxima de procesamiento de la GPU para IA en comparación con el M3 Ultra, y más de 6 respecto al M1 Ultra.3 La GPU incluye el núcleo de sombreado más reciente de Apple con almacenamiento dinámico en caché de segunda generación, así como sombreado de malla por aceleración de hardware y trazado de rayos por aceleración de hardware de tercera generación, lo que proporciona un rendimiento gráfico hasta un 40 % más rápido que el M3 Ultra.3

El M5 Ultra incorpora un motor multimedia aún más potente. Con H.264 y HEVC mediante hardware, cuatro motores de codificación y decodificación ProRes y decodificación AV1 por aceleración de hardware, es la solución definitiva para la edición de vídeo en alta resolución. El M5 Ultra también incluye un Neural Engine de 32 núcleos que ejecuta tareas complejas de IA y prestaciones de Apple Intelligence de forma segura en el dispositivo con una eficiencia energética líder en la industria.4

Además, el M5 Ultra cuenta con una enorme cantidad de memoria unificada de hasta 512 GB y ofrece unos impresionantes 1,2 TB/s de ancho de banda de memoria unificada, lo que supone un 50 % más que en el M3 Ultra. Esto permite a los usuarios almacenar enormes conjuntos de datos en la memoria local, aumentar la velocidad de tokens por segundo y ejecutar modelos de lenguaje de gran tamaño con cientos de miles de millones de parámetros íntegramente en el propio dispositivo.

Más potencia para los desarrolladores

Los entornos y las herramientas de desarrollo de Apple, como Core AI, Core ML, Metal y Xcode, aprovechan al máximo el hardware avanzado de ambos chips. Los desarrolladores pueden utilizar el Neural Engine dual de 16 núcleos del M6 y los Neural Accelerators de la GPU con 512 GB de memoria unificada y el ancho de banda de memoria unificada de 1,2 TB/s del M5 Ultra para disponer de increíbles capacidades de procesamiento de IA.

Con estos entornos y los nuevos chips, los desarrolladores pueden ejecutar y perfeccionar modelos de IA de gran tamaño localmente en el Mac. Las herramientas y los entornos de desarrollo de Apple optimizan de manera automática el rendimiento de la CPU, la GPU y el Neural Engine, y ofrecen a los desarrolladores la posibilidad de usar el entorno Foundation Models de Apple y los App Intents para acceder a las prestaciones de Apple Intelligence o sus propios modelos de IA para crear y ejecutar procesos complejos de IA en el propio dispositivo.

Apple revolucionó la tecnología personal con el lanzamiento del Macintosh en 1984. Hoy, Apple es líder en innovación con el iPhone, el iPad, el Mac, los AirPods, el Apple Watch y el Apple Vision Pro. Las seis plataformas de software de Apple (iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS y tvOS) ofrecen una misma experiencia en todos los dispositivos Apple y permiten a los usuarios hacer aún más con servicios revolucionarios como el App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud y Apple TV. Los más de 150.000 empleados de Apple están dedicados a crear los mejores productos y dejar un mundo mejor que el que encontramos.