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La Red

TV Time cierra, JustWatch lanza herramienta de migración para usuarios

3 julio, 20261 Minutos de lectura

Tras el anuncio de que TV Time cerrará el 15 de julio, millones de fans de series y películas podrían perder años de historial de visualización, listas y seguimiento de episodios. Esto no es solo un inconveniente: para muchos, significa perder un registro de su propia historia como espectadores.

Para facilitar esta transición, JustWatch está desarrollando una herramienta de importación gratuita y en un solo paso para listas e historial de visualización. Mientras tanto, el equipo ya está ayudando a los usuarios a transferir sus listas. Solo tienen que crear una cuenta gratuita en JustWatch y enviar la exportación de tu lista de TV Time a través de la función «Enviar comentarios» en la app, o por correo a feedback@justwatch.com (si escriben por correo, deben incluir su ID de usuario de JustWatch).

¿Todavía no tienes tu exportación? Puedes solicitarla directamente a TV Time aquí: https://gdpr.tvtime.com/gdpr/self-service.

TV Time se convirtió en una de las formas más populares para que los fans llevaran registro de lo que veían, con una comunidad grande y fiel construida a lo largo de los años. Queríamos asegurarnos de que esos datos tuvieran un lugar adonde ir.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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