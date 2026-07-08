Recuerda que Vista rápida es mucho más que un visor de archivos

Presiona la barra espaciadora teniendo un archivo seleccionado en el Finder y aparecerá una ventana de vista previa. La mayoría de la gente sabe eso. Menos saben que desde ahí puedes rotar imágenes, firmar archivos PDF e incluso recortar videoclips directamente dentro de esa misma ventana de vista previa, sin necesidad de aplicación adicional.
Este único atajo puede ahorrar tiempo real. Un marcado rápido en un contrato PDF, una foto rotada antes de enviarla, una grabación de pantalla recortada, todo sin iniciar Vista previa o Fotos por separado. Es una de esas características que Apple construyó bien y luego nunca volvió a mencionar.
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