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Esto es el reencuadre espacial de Fotos en iOS 27

8 julio, 20261 Minutos de lectura

iOS 27 de Apple añade el reencuadre espacial, una función que permitirá a los usuarios cambiar la posición y el ángulo de una foto incluso después de que se haya tomado.

Parte de Apple Intelligence, la función de reencuadre espacial utiliza la computación en la nube privada de Apple y modelos espaciales en el dispositivo. Eso significa que es privado y rápido de usar en los últimos iPhones de Apple.

En uso, los propietarios de iPhone editarán una foto y tocarán un nuevo botón de «reencuadre». Entonces podrán arrastrar y hacer zoom en la imagen para obtener la composición que más les guste.

Los usuarios también pueden expandir imágenes con la herramienta Ampliar para dar a sus sujetos un mejor encuadre. Por ejemplo, los usuarios pueden enderezar un horizonte torcido sin recortar nada importante, o ajustar la relación de aspecto, y Ampliar rellenará las partes que faltan.

Limpiar no se ha quedado atrás, y Apple dice que «eliminará las distracciones con mejor calidad y relleno más realista».

Imágenes generativas basadas en IA

Mientras se edita, la foto tendrá bordes borrosos. Una vez completado, Apple utiliza el contenido de la foto original para alimentar su canal de IA generativa y reemplazar el desenfoque.

Este enfoque, dice Apple, garantiza que los bordes generados por la máquina de la imagen no se vean fuera de lugar.

Las fotos retocadas con Apple Intelligence incluirán automáticamente una marca de agua de SynthID oculta para identificar las que se han editado con IA.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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