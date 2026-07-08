Cómo usar Grupos en el Finder de macOS Tahoe

La función Grupos que Apple lanzó en macOS Ventura organiza un Escritorio desordenado apilando automáticamente archivos del mismo tipo.
Recopila archivos en tu escritorio y los agrupa en pequeños grupos (de ahí su nombre) ordenados a lo largo del borde derecho de la pantalla de tu Mac. Echemos un vistazo a cómo usar la función.
Cómo habilitar los Grupos
- Haz clic en cualquier lugar de un espacio vacío en el Escritorio para asegurarte de que es la ventana activa.
- Actívalos usando uno de estos tres métodos:
- Atajo de teclado: Presiona Control + Comando + 0.
- Barra de menús: Haz clic en Visualización, en la parte superior de la pantalla, y seleccione Usar Grupos.
- Clic derecho: Haz clic con el botón derecho (o toca con dos dedos) en el Escritorio y selecciona Usar Grupos.
Cómo usar los grupos
- Examinar archivos sin abrirlos: pasa el cursor sobre un grupo y desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha usando dos dedos en tu trackpad (o un dedo en un Magic Mouse).
- Expandir un grupo: Haz clic en el Grupo para expandirlo. Haz doble clic en cualquier elemento para abrirlo.
- Contraer un grupo: Haz clic en el icono de flecha hacia abajo que aparece encima del grupo.
Cómo agrupar y personalizar grupos
Por defecto, el Mac organiza los archivos por «Tipo» (por ejemplo, Imágenes, PDF, Capturas de pantalla, etc). Puedes cambiar cómo están organizados tus archivos:
- Haz clic con el botón derecho o en Control y haz clic en Escritorio.
- Elige Ordenar por.
- Selecciona una opción como Fecha de última apertura, Fecha de modificación, etc.
Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.