Meta retira la función de imagen de IA de Instagram pocos días después de su lanzamiento

¿Recuerdas esa nueva función que Meta anunció la semana pasada que permite a la gente usar publicaciones y carretes públicos de Instagram para generar contenido de IA? No ha durado mucho. Meta ha retirado la función de Instagram, después de las críticas generalizadas sobre privacidad.

«Nuestra intención era proporcionar una herramienta creativa útil y dar a la gente el control sobre si su contenido público podía ser referenciado de esta manera», dice Meta en un comunicado. «Hemos escuchado los comentarios de que esta característica erró el tiro, por lo que ya no está disponible», agrega la compañía.

Faq-mac: que esa funcionalidad superara los comités de producto, abogados, etc. ya lo dice todo del tipo de organización que es Meta, la impunidad con la que operan y el desprecio absoluto que tienen por sus usuarios (que para ellos son solo vacas lecheras a las que pueden exprimir gratuitamente hasta el último dato).

Que retirándola digan que es porque escuchan a la comunidad, como si los usuarios estuvieran diciendo algo que ellos no podían saber, es hasta cómico.

Como regla de vida: nunca te fies de Meta.