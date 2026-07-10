La nueva herramienta de imágenes de IA de Meta permite usar tus fotos públicas de Instagram

Meta ha lanzado una nueva función que permite a la gente usar publicaciones y carretes públicos de (cualquier usuario de) Instagram para generar contenido de IA, y está activada por defecto.
Si tienes una cuenta de Instagram que no está configurada como privada, hay una configuración que permite a cualquiera generar contenido en Meta AI usando tus imágenes y vídeos. La opción se ha agregado para soportar el nuevo modelo de generación de imágenes de Meta, Muse Image. Muse Image se está implementando en Instagram, WhatsApp y Meta AI, y extrae imágenes de una cuenta de Instagram con solo una @-mención. De la descripción de Meta de Muse Image:
También puedes @mencionar cuentas de Instagram en la aplicación Meta AI para traer perfiles específicos de Instagram directamente a tus imágenes. Ya sea que desee diseñar una invitación a un evento personalizado, maquetar un concepto creativo colaborativo o generar un gráfico personalizado, etiquetar un nombre de usuario permite a Meta AI usar fotos públicas para crear una imagen lista para publicar.
Una página de ayuda de Instagram explica que el contenido de las cuentas públicas de Instagram se puede utilizar para crear contenido con funciones de IA, y no recibirá una notificación si alguien usa su contenido para crear una imagen de IA.
Faq-Mac: Meta no puede despreciar más a sus usuarios, la privacidad y la ley, con tal de alimentar su propia maquinaria.
La forma más fácil de darte de baja y proteger tu cuenta es configurarla como privada.
Pero, si prefieres mantener tu cuenta pública, ve a los ajustes de Instagram y desplázate hasta la pestaña “Compartir y reutilizar”. En la sección titulada “Permitir que las personas reutilicen tu contenido en Instagram y con las funciones de IA en Meta”, desactiva la opción.
También puedes cambiar la configuración de IA para fotos y videos específicos. Los usuarios no pueden impedir que su audio, texto y comentarios sean “reutilizados” por la IA de Meta, dijo la empresa.
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