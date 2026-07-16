Cómo añadir la Papelera a la barra lateral de las ventanas del Finder

Si eres usuario novato de los ordenadores de Apple, ya sabes que en Dock el icono de la Papelera y que puedes arrastrar ahí los archivos de los que quieras deshacerte.

Si eres usuario medio, seguramente sabes que puedes hacer clic con el botón derecho (o presionar Alt en el teclado) sobre un archivo o seleccionar varios y realizar la acción para seleccionar «Trasladar a la Papelera».

Si eres usuario avanzado, ya habrás memorizado el atajo de teclado para realizarlo (Comando+retroceso) y vaciar la Papelera (Comando+Mayúsculas+Retroceso).

Pero puede que, cuando quieres saber qué tienes en la Papelera, o si has borrado ya un archivo (y por lo tanto te toca recurrir a Time Machine) puede que su icono te pille muuuuuuy lejos y prefieras tener un atajo más a mano.

Aquí te vamos a enseñar a mostrar (u ocultar, si ya la tienes) la Papelera en la barra lateral de las ventanas del Finder.

Para hacerlo, sigue estos pasos:

Abre los Ajustes de Finder (Menú Finder o Comando+J)

Selecciona la pestaña Barra lateral

Baja hasta Ubicaciones, y al final de la lista verás Papelera.

Marca, o desmarca, según lo que quieras hacer, para mostrar u ocultar la Papelera en la barra lateral del Finder.

Pd.: Desgraciadamente, tener el icono en la barra lateral no sirve para arrastrar archivos, solo para ver el contenido de la misma.