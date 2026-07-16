Estas categorías de anuncios no están permitidos en Mapas de Apple

Aunque nos parece una idea horrible, contraria a todo lo que Apple ha defendido y a su propia esencia, y cuando nuestra última esperanza es que el cambio de director general (saludos, John Ternus) le permita tener una nueva última palabra sobre esta marcha a comercializar con los datos de los usuarios, en estos momentos, la realidad es que los anuncios en Mapas vienen, y Apple, fiel a su papel de guardián de la plataforma (salvo cuando se lo ordena la Unión Europea) ha publicado su lista de categorías de anuncios prohibidos en Mapas de Apple.

No solo son los que pueden ser ética o moralmente reprobables, sino también muchas de esas categorías de las que hay tantos profesionales que si todos se anuncian solo se verían anuncios.

Para que todo el mundo sepa a qué atenerse, Apple ha compartido una nueva política de Servicios de Publicidad que describe los tipos de anuncios que no se permitirán en la aplicación Mapas.

Servicios a domicilio – No se permiten anuncios que promuevan directa o indirectamente servicios a domicilio. Eso incluye, entre otros, plomería, electricidad, cerrajería, HVAC, control de plagas, techos y servicios de contratación general.

– No se permiten anuncios que promuevan directa o indirectamente servicios a domicilio. Eso incluye, entre otros, plomería, electricidad, cerrajería, HVAC, control de plagas, techos y servicios de contratación general. Fianzas de fianza – No se permite el contenido publicitario que promueve directa o indirectamente los servicios de fianzas o los servicios de fianzas relacionados con la libertad penal.

– No se permite el contenido publicitario que promueve directa o indirectamente los servicios de fianzas o los servicios de fianzas relacionados con la libertad penal. Cajeros automáticos de criptomonedas – El contenido publicitario que promueve directa o indirectamente los cajeros automáticos para criptomonedas está prohibido.

Apple dice que los anuncios que promueven o hacen referencia a los servicios médicos pueden estar permitidos, y se evaluarán caso por caso.

Parece que Apple está limitando los anuncios a las empresas con una ubicación física que los clientes pueden visitar.

Además de estas reglas, los anuncios de Maps deben cumplir con otras reglas de publicidad de Apple:

Apple no permite anuncios de sustancias controladas o intoxicantes como la marihuana o el tabaco, y tiene una larga lista de reglas para anuncios relacionados con el alcohol, anuncios de suplementos dietéticos, anuncios de productos financieros, anuncios religiosos, anuncios de juegos de azar, anuncios de medicamentos recetados y anuncios de concursos.

No se permite el contenido publicitario de armas o municiones, y el contenido publicitario que contenga o promueva la violencia, el daño o el comportamiento antisocial está prohibido.

No se permiten anuncios que promuevan afirmaciones falsas, fraudulentas o engañosas, ni tampoco los anuncios que incluyan contenido difamatorio o profano, contenido discriminatorio, contenido ilegal o criminal, o violaciones de la propiedad intelectual.

Los anuncios anti-Apple están prohibidos, o anuncios que promueven o facilitan la venta de productos o servicios que compiten con los productos de hardware de Apple. Apple tampoco permite anuncios políticos, anuncios con productos y servicios no probados relacionados con la salud, o anuncios con contenido ofensivo, controvertido o inapropiado.

Apple planea comenzar a mostrar anuncios en la aplicación Mapas en los Estados Unidos y Canadá este verano. Los anuncios aparecerán en los resultados de búsqueda y en la sección Lugares sugeridos de la aplicación.