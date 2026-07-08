Cómo crear una carpeta en el iPhone para ver solo correos con archivos adjuntos

Si recibes un montón de correos electrónicos cada día, tu buzón probablemente tenga miles de mensajes no leídos, y ese molesto círculo rojo que te lo recuerda continuamente. Afortunadamente, iOS viene con algunas herramientas para ayudarte a poner algo de orden en ese caótico buzón tuyo.

Una de esas herramientas le ayudará a localizar todos los correos electrónicos que tienen archivos adjuntos, lo que te puede ayudar a ir directamente a correos que sean importantes o que debas consultar con frecuencia. La función está un poco oculta, pero es bastante fácil de acceder en cualquier iPad, iPhone o Mac, como podrás ver.

Abrir correo

Ir a Buzones

Seleccionar la opción «Editar» en la parte superior derecha.

Seleccionar la opción Archivos adjuntos

Toca en OK para aceptar la selección

Después de presionar «OK», deberías volver automáticamente a la vista Buzones donde verás tu nuevo buzón «Adjuntos». Puede que no tengas un número de correos electrónicos no leídos, ya que lo acabas de crear, pero deja que lleguen nuevos correos y verás…