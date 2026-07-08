En IA y datos, la formación genérica ya no te distingue de nadie

Seguro que lo has notado. Basta abrir cualquier plataforma para toparte con mil introducciones a la inteligencia artificial: vídeos de una tarde, guías «aprende IA en 7 días», hilos que prometen convertirte en experto antes del café. Y no es que estén mal. El problema es otro: cuando algo lo ha visto todo el mundo, deja de ser un diferencial. Si en tu currículum pones exactamente lo que pone el de otras diez mil personas, no destacas; te fundes con el fondo.

El mercado ha madurado más rápido de lo que parece. Hace unos años, saber que existía el machine learning ya te ponía por delante. Hoy las empresas no buscan a alguien que «sepa de IA en general»: buscan a alguien que resuelva un problema concreto con solvencia. Y eso no sale de una formación genérica. Sale de una formación especializada.

Qué cambia cuando te especializas de verdad

La diferencia entre picotear y especializarse es la diferencia entre reconocer un concepto y ser capaz de aplicarlo bajo presión, con datos reales, sucios y contradictorios, que es como llegan siempre.

Tomemos el data science. Es una disciplina con un propósito muy definido: extraer conocimiento y predicciones a partir de los datos para que alguien tome mejores decisiones. Suena elegante en una frase, pero por debajo hay estadística que hay que entender, modelos que hay que saber elegir y, sobre todo, criterio para distinguir un resultado sólido de un espejismo. Eso no se improvisa en un fin de semana. Y precisamente por eso quien lo domina se diferencia de verdad.

Con el big data pasa algo parecido. Manejar grandes volúmenes de datos no es «tener muchos datos»: es saber capturarlos, almacenarlos y procesarlos de forma que sean utilizables. Es un tema con entidad propia, no una casilla que marcar.

Dónde encaja formarte en serio

Aquí es donde tiene sentido mirar propuestas que van al detalle en lugar de rozar la superficie. PontIA es una escuela digital online centrada solo en IA y datos —con un foco vertical en Big Data e inteligencia artificial, no un cajón de sastre que hoy enseña una cosa y mañana otra— y ese foco se nota en la profundidad con la que trata cada perfil.

Si lo tuyo es la parte analítica, la de convertir datos en decisiones y predicciones, la ruta natural es una formación especializada en inteligencia artificial orientada a data science, con proyectos que se parecen a los que te encontrarás trabajando, no a ejercicios de manual.

El objetivo de fondo no es «saber más». Es conseguir el tipo de perfil que las empresas buscan con prioridad. En un mercado saturado de gente con nociones sueltas, dominar de verdad una especialidad es lo que te pone en la lista corta. La formación genérica te informa; la especializada te posiciona.