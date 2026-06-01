Cómo sincronizar las pestañas de Safari en todos tus dispositivos Apple

Safari se puede configurar para sincronizar pestañas en todos tus dispositivos Apple usando pestañas de iCloud. Para ello, asegúrate de que todos los dispositivos estén conectados a la misma cuenta de Apple (ID de Apple) con autenticación de dos factores y haz lo siguiente
- En el iPhone/iPad: Ve a Ajustes > [tu nombre] > iCloud > Ver todo (o Mostrar todo) y activa Safari.
- En Mac: Elige el menú Apple > Ajustes del sistema > Haz clic en tu nombre > Haz clic en iCloud > Haz clic en Ver todo y activa Safari.
Cómo ver las pestañas sincronizadas
- iPhone/iPad: Abre Safari, toca el botón Pestañas (dos cuadrados) y, a continuación, toca el icono de Pestañas en la parte inferior central para ver la lista de pestañas abiertas de otros dispositivos.
- Mac: Abre Safari y selecciona Mostrar página de inicio desde Marcadores en la barra de menú, o haz clic en el icono de pestañas en la barra de herramientas. [1, 2, 3]
Asegúrate de que todos los dispositivos estén conectados a Wi-Fi. La sincronización cubre pestañas abiertas, grupos de pestañas, marcadores y elementos de la lista de lectura
Solución de problemas:
- Si no ves pestañas sincronizadas, asegúrate de que todos los dispositivos estén conectados a Wi-Fi y tengan instaladas las últimas actualizaciones de software.
- Reinicia Safari en todos los dispositivos.
- Comprueba la página de inicio en Safari en tu Mac (Marcadores > Mostrar página de inicio).
- Si sigues teniendo problemas, intenta eliminar los datos de la aplicación Safari en tu Mac: al salir de Safari, eliminar la carpeta ~/Library/Containers/Safari y reinicia Safari.
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