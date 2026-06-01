Cómo sincronizar las pestañas de Safari en todos tus dispositivos Apple

Safari se puede configurar para sincronizar pestañas en todos tus dispositivos Apple usando pestañas de iCloud. Para ello, asegúrate de que todos los dispositivos estén conectados a la misma cuenta de Apple (ID de Apple) con autenticación de dos factores y haz lo siguiente

En el iPhone/iPad: Ve a Ajustes > [tu nombre] > iCloud > Ver todo (o Mostrar todo) y activa Safari. En Mac: Elige el menú Apple  > Ajustes del sistema > Haz clic en tu nombre > Haz clic en iCloud > Haz clic en Ver todo y activa Safari.

Cómo ver las pestañas sincronizadas

iPhone/iPad: Abre Safari, toca el botón Pestañas (dos cuadrados) y, a continuación, toca el icono de Pestañas en la parte inferior central para ver la lista de pestañas abiertas de otros dispositivos.

Abre Safari, toca el (dos cuadrados) y, a continuación, toca el en la parte inferior central para ver la lista de pestañas abiertas de otros dispositivos. Mac: Abre Safari y selecciona Mostrar página de inicio desde Marcadores en la barra de menú, o haz clic en el icono de pestañas en la barra de herramientas. [1, 2, 3]

Asegúrate de que todos los dispositivos estén conectados a Wi-Fi. La sincronización cubre pestañas abiertas, grupos de pestañas, marcadores y elementos de la lista de lectura

Solución de problemas: