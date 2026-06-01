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Cómo sincronizar las pestañas de Safari en todos tus dispositivos Apple

1 junio, 20261 Minutos de lectura

Safari se puede configurar para sincronizar pestañas en todos tus dispositivos Apple usando pestañas de iCloud. Para ello, asegúrate de que todos los dispositivos estén conectados a la misma cuenta de Apple (ID de Apple) con autenticación de dos factores y haz lo siguiente

  1. En el iPhone/iPad: Ve a Ajustes > [tu nombre] > iCloud > Ver todo (o Mostrar todo) y activa Safari.
  2. En Mac: Elige el menú Apple  > Ajustes del sistema > Haz clic en tu nombre > Haz clic en iCloud > Haz clic en Ver todo y activa Safari.

Cómo ver las pestañas sincronizadas

  • iPhone/iPad: Abre Safari, toca el botón Pestañas (dos cuadrados) y, a continuación, toca el icono de Pestañas en la parte inferior central para ver la lista de pestañas abiertas de otros dispositivos.
  • Mac: Abre Safari y selecciona Mostrar página de inicio desde Marcadores en la barra de menú, o haz clic en el icono de pestañas en la barra de herramientas. [123]

Asegúrate de que todos los dispositivos estén conectados a Wi-Fi. La sincronización cubre pestañas abiertas, grupos de pestañas, marcadores y elementos de la lista de lectura

Solución de problemas:

  • Si no ves pestañas sincronizadas, asegúrate de que todos los dispositivos estén conectados a Wi-Fi y tengan instaladas las últimas actualizaciones de software.
  • Reinicia Safari en todos los dispositivos.
  • Comprueba la página de inicio en Safari en tu Mac (Marcadores > Mostrar página de inicio).
  • Si sigues teniendo problemas, intenta eliminar los datos de la aplicación Safari en tu Mac: al salir de Safari, eliminar la carpeta ~/Library/Containers/Safari y reinicia Safari.
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Alf

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