Benkyo Box, una app para los que buscan recordar usando el cerebro, no el móvil

Benkyo Box es una app de tarjetas de estudio que es como tu app de notas, pero enfocada en lo que quieres memorizar, como nombres, datos curiosos o material de examen. Es para esos datos que no quieres que se pierdan en un app de notas y deseas aprender de verdad.

Cada tarjeta que agregas a Benkyo Box se incluye en tu estudio diario, donde una simple interfaz muestra la pregunta, intentas recordar la respuesta, la revelas y luego te calificas a ti mismo al ver la respuesta correcta. Según la calificación, la tarjeta volverá a aparecer más adelante con una notificación, para que la practiques nuevamente hasta que la sepas bien. Con suficientes prácticas, completas la tarjeta y no se volverá a incluir en tus estudios.

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Benkyo Box está destinado a todos los que buscan recordar usando el cerebro, no el móvil. Quieres referirte a algo? Añádelo a la aplicación de notas. Quieres NO tener que referirte a algo en el momento (como el nombre de una persona importante con quien te vas a reunir)? Añádelo a Benkyo Box, y la aplicación te recordará sobre este dato, en intervalos incrementales, para que lo revises hasta que lo aprendas. Lo aprendiste? Lo puedes borrar, ésta aplicación no busca ser tu “segundo cerebro”, ella busca fortalecer tu único cerebro.

Benkyo Box está traducido al español y está diseñado para las plataformas de Apple, aprovechando las fortalezas de cada una. Hace muchas cosas interesantes, pero aquí hay unas características notables que creo que les gustarán:

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1. Interfaz de usuario familiar inspirada en la aplicación de notas que prioriza velocidad de ejecución y entrada de datos.

2. Mac – Captura la pantalla usando CMD+OPT+CTRL+B desde cualquier aplicación, y luego anótala como lo harías con Vista previa o Skitch, pero con una diferencia: las anotaciones se convierten en tarjetas de estudio:

3. Widgets que muestran el progreso del día, y las siguientes preguntas a revisar – esto ayuda a recordarlas informalmente durante el día para que pruebes tu memoria sin abrir la aplicación. También tiene Live Activityies que muestran el progreso del estudio en la pantalla de inicio del teléfono.

4. Muchísimos atajos (Shortcuts) que permiten automatizar casi todo lo que la app puede hacer, sin necesidad de abrirla.

5. ¿Quieres evitar distracciones del teléfono y estudiar de la manera clásica, con papel? Imprime un mini-folleto que es perfecto para llevarlo en el bolsillo:

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La aplicación en modo gratuito es muy capaz y puede hacer todo lo descrito anteriormente. También tiene una versión de pago por suscripción, de 22,99€ año o 2,90€ al mes.

Manual (solo en Ingles, por ahora) y enlace a la app en la App Store

Sobre el desarrollador:

Juan Arzola, ingeniero de software basado en California, originalmente de Puerto Rico. Trabajó durante 13 años en Evernote, por la promesa de su eslogan “Recuerda todo”. Finalmente llegó a la conclusión de que es la aplicación quien lo recuerda todo, no el usuario.

Con esa convicción ha pasado los últimos 3 años desarrollando su aplicación de memorización Benkyo Box.