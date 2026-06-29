‘Schmigadoon!’ de Apple TV gana el Mejor Musical en la 79a edición anual de los Premios Tony

Una reseña rápida ya que nos hemos ido ocupando del periplo del musical creado para Apple TV en Broadway.

Apple fue honrada con sus primeras victorias en el Premio Tony, incluyendo Mejor Musical, Mejor Banda Sonora Original, Mejor Libro de un Musical y Mejores Orquestaciones por «Schmigadoon!», coproducido por Apple TV e inspirado en la serie de Apple TV del mismo nombre. Con estas victorias, Apple TV ha ganado múltiples premios Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony solo seis años y medio después de su lanzamiento.

«¡Schmigadoon!» recibió un total de 12 nominaciones a Tony. El elenco también actuó en la ceremonia.

Desde su debut mundial, la serie Apple Original «¡Schmigadoon!» ha sido reconocido con un Premio Emmy, un premio AFI Programa de TV del Año, un Premio Dorian TV y un Premio ReFrame Stamp. La serie también ha obtenido nominaciones de los Critics Choice Awards, los Grammy Awards, Art Directors Guild Awards, American Society of Cinematographers Awards, Motion Picture Sound Editors Awards, Imagen Awards y muchos más.

Además de los Premios Tony por «Schmigadoon!», el musical también ha sido honrado con victorias de los Drama Desk Awards, los Outer Critics Circle Awards y los Chita Rivera Awards, así como con nominaciones de los Drama League Awards, entre otros.