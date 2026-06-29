La WWDC 2026 de Apple puede haber parecido discreta en el frente de Vision Pro, pero visionOS 27 contiene una cantidad decente de nuevas funciones y mejoras que probablemente serán bien recibidas por la base de usuarios del visor.

Como era de esperar, visionOS 27 incorpora las nuevas funciones de Apple Intelligence y Siri AI que Apple ha llevado a iOS 27 y macOS 27, pero esta vez están integradas de forma más fluida en la plataforma, en comparación con esfuerzos anteriores.

Por ejemplo, los usuarios de Vision Pro pueden preguntarle a ‌Siri‌ sobre cualquier cosa en su entorno y, utilizando Visual Intelligence (Inteligencia Visual), el asistente lo verá e interpretará en tiempo real, identificando el contenido, respondiendo preguntas al respecto y proporcionando además información contextual.

La interacción con la ‌Siri‌ de Apple se logra a través de un nuevo orbe tridimensional que los usuarios pueden colocar en cualquier lugar de su espacio virtual; basta con mirar el widget para iniciar una conversación, sin necesidad de decir «Oye ‌Siri‌». Una nueva aplicación de ‌Siri‌ también facilita revisar interacciones previas y continuar conversaciones.

Resumen de las novedades en visionOS 27