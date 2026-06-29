La WWDC 2026 de Apple puede haber parecido discreta en el frente de Vision Pro, pero visionOS 27 contiene una cantidad decente de nuevas funciones y mejoras que probablemente serán bien recibidas por la base de usuarios del visor.
Como era de esperar, visionOS 27 incorpora las nuevas funciones de Apple Intelligence y Siri AI que Apple ha llevado a iOS 27 y macOS 27, pero esta vez están integradas de forma más fluida en la plataforma, en comparación con esfuerzos anteriores.
Por ejemplo, los usuarios de Vision Pro pueden preguntarle a Siri sobre cualquier cosa en su entorno y, utilizando Visual Intelligence (Inteligencia Visual), el asistente lo verá e interpretará en tiempo real, identificando el contenido, respondiendo preguntas al respecto y proporcionando además información contextual.
La interacción con la Siri de Apple se logra a través de un nuevo orbe tridimensional que los usuarios pueden colocar en cualquier lugar de su espacio virtual; basta con mirar el widget para iniciar una conversación, sin necesidad de decir «Oye Siri». Una nueva aplicación de Siri también facilita revisar interacciones previas y continuar conversaciones.
Resumen de las novedades en visionOS 27
- Panorámicas como entornos: Las fotos panorámicas ahora se pueden transformar en entornos espaciales inmersivos. En lugar de ver las panorámicas como imágenes planas, los usuarios pueden adentrarse en ellas y experimentar una mayor profundidad y realismo, haciendo que las fotos y los paisajes se sientan más realistas.
- Ventanas de apps curvadas: Aplicaciones como Safari, Freeform y Apple TV ahora aprovechan los nuevos diseños de ventanas curvadas que envuelven el contenido alrededor del campo de visión del usuario. Esta función está diseñada para crear un espacio de trabajo más inmersivo y aprovechar mejor el área de visualización virtual del Vision Pro.
- Wi-Fi más rápido: Apple afirma que visionOS 27 mejora significativamente el rendimiento inalámbrico, logrando que las redes compatibles ofrezcan velocidades hasta tres veces más rápidas que antes.
- Entornos 3D en Safari: Una nueva función llamada Web Environments (Entornos Web) permite que los desarrolladores utilicen una nueva API inmersiva para lanzar a los usuarios a un entorno completo de 360 grados desde el propio Safari. Apple señala que estos entornos pueden rodear por completo el espacio físico del usuario, haciendo que la navegación se sienta más como una experiencia nativa de Vision Pro.
- Centro de Control rediseñado: El Centro de Control se ha reorganizado con secciones dedicadas para notificaciones y reproducción de medios, controles del sistema y entornos inmersivos. El rediseño tiene como objetivo hacer que los controles comunes sean más fáciles de encontrar y reducir la cantidad de pasos necesarios para acceder a los ajustes de uso frecuente.
- Widgets más pequeños: Un nuevo tamaño de widget extra pequeño permite a los usuarios colocar más widgets en su espacio físico sin saturar el entorno. Esta opción de tamaño adicional otorga a los usuarios una mayor flexibilidad al colocar relojes, widgets del clima, fotos y otro contenido espacial persistente.
- Notificaciones que se expanden con la mirada (Glance-to-expand):Glance-to-expand Las notificaciones ahora se expandirán automáticamente cuando el usuario las mire, reduciendo así la necesidad de gestos con las manos o interacciones manuales. Esta función permite un acceso más rápido a la información, manteniéndose en línea con el modelo de interacción de visionOS centrado primero en los ojos.
- Previsualización espacial de tu Mac: Los propietarios de Mac ahora pueden previsualizar y editar modelos 3D desde su computadora portátil directamente en visionOS, mientras que las mejoras de Quick Look (Vista Rápida) permiten añadir anotaciones directamente sobre los modelos 3D.
- Nuevo entorno: Apple ha añadido un nuevo entorno inmersivo basado en Thórsmörk, una reserva naturaleza en Islandia conocida por sus espectaculares montañas, valles y glaciares. Los usuarios pueden seleccionar este entorno como un fondo virtual para trabajar o entretenerse, al igual que los entornos ya existentes.
- Mejoras para desarrolladores: Apple está introduciendo nuevos marcos de trabajo (frameworks), APIs y herramientas para ayudar a los desarrolladores a crear experiencias espaciales más avanzadas. Las actualizaciones incluyen mejoras en RealityKit, Environment Occlusion (Oclusión del Entorno) para una mezcla más realista entre objetos virtuales y físicos, tecnologías mejoradas de renderizado de elementos, actualizaciones para Reality Composer Pro 3 y mejoras para motores de videojuegos populares.
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