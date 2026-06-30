Apple adquiere la app ‘Play’

En febrero, Apple notificó a la Comisión Europea que adquiriría ciertos activos y tendría derecho a contratar a ciertos empleados de Rabbit 3 Times, la empresa detrás de la galardonada herramienta de diseño de aplicaciones Play. La notificación se publicó en la web de la Comisión Europea esta semana, después de un período de espera de cuatro meses.

Play fue una aplicación para Mac y iPhone que permitía a los diseñadores crear prototipos de interfaces de aplicaciones para iPhone utilizando los marcos SwiftUI de Apple y luego enviarlas a Xcode.

En 2025, la aplicación ganó un Apple Design Award por su innovación.