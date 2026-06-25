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Apple TV

Qué viene en Apple TV: Ciclos (T5)

25 junio, 20261 Minutos de lectura

Apple TV ha publicado el tráiler de la quinta temporada de la aclamada serie de comedia «Ciclos», protagonizada y producida por la nominada al Premio BAFTA Esther Smith y el nominado al Premio Actor Rafe Spall. La comedia de ocho episodios hará su regreso global a Apple TV con su primer episodio el miércoles 8 de julio, seguido de un episodio semanal hasta el miércoles 26 de agosto.

La quinta temporada encuentra a Nikki (Smith) y Jason (Spall) lidiando con las consecuencias de la aparición de la madre biológica de Princess (Scarlett Rayner) y Tyler (Cooper Turner), Kat (Charlotte Riley), que aparece en su puerta, y el torbellino de caos que trae a su vida familiar.

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Alf

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