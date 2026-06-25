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Fotos de Apple por fin tiene un creador de pases de diapositivas

25 junio, 20261 Minutos de lectura

Fotos en los sistemas operativos del 27 permite a los usuarios reproducir cualquier conjunto de fotos y vídeos como una presentación de diapositivas.

Hay opciones para establecer la duración de la diapositiva, el estilo de transición y la música. iOS 27 también permite a los usuarios guardar cualquier presentación de diapositivas directamente como un vídeo en su biblioteca de Fotos para una fácil reproducción posterior.

Las nuevas características adicionales incluyen la capacidad de guardar fotogramas de vídeo individuales como fotos, herramientas de organización de álbumes más flexibles, reacciones de emoji en Álbumes Compartidos, una vista de la actividad reciente del Álbum Compartido y acceso a fotos y vídeos de resolución completa en Álbumes Compartidos. Apple también presenta nuevas colecciones en Fotos, incluidas Capturado por mí y Documentos de identidad, además de resultados de búsqueda mejorados para personas y mascotas.

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Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

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