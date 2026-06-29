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Qué viene en Apple TV: Campamento Snoopy

29 junio, 20261 Minutos de lectura

Apple TV ha presentado el tráiler de la segunda temporada de «Campamento Snoopy», que se estrenará globalmente el viernes 26 de junio. En la segunda temporada, Snoopy y los Beagle Scouts están deseando pasar un tiempo sin preocupaciones en el majestuoso paisaje de Camp Spring Lake.

Junto con Charlie Brown y el resto de la pandilla de Peanuts, únete a Snoopy y los pájaros mientras caminan, nadan y saltan a través de otra ronda de diversión y aventura en el Great Outdoors, buscando el esquivo sapo de seto, construyendo imponentes castillos de arena y debatiendo los méritos de los perritos calientes frente a las hamburguesas.

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Alf

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