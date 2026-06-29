Qué viene en Apple TV: Campamento Snoopy

Apple TV ha presentado el tráiler de la segunda temporada de «Campamento Snoopy», que se estrenará globalmente el viernes 26 de junio. En la segunda temporada, Snoopy y los Beagle Scouts están deseando pasar un tiempo sin preocupaciones en el majestuoso paisaje de Camp Spring Lake.

Junto con Charlie Brown y el resto de la pandilla de Peanuts, únete a Snoopy y los pájaros mientras caminan, nadan y saltan a través de otra ronda de diversión y aventura en el Great Outdoors, buscando el esquivo sapo de seto, construyendo imponentes castillos de arena y debatiendo los méritos de los perritos calientes frente a las hamburguesas.