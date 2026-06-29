El soporte de Time Capsule muere en macOS 27

Apple ha terminado el soporte para AFP en macOS 27, matando efectivamente la Time Capsule. Sin embargo, los propietarios afectados tienen una esperanza.

Sin embargo, como se advirtió en macOS Sequoia 15, el soporte para el Protocolo de Archivo de Apple, AFP, se declaraba obsoleto y sería eliminado en una futura versión de macOS. Ha resultado ser macOS 27, gracias a un aviso en macOS 26 que advertía sobre el fin del soporte para AirPort Disk y otros discos Time Capsule.

A partir de macOS 27, Time Machine requerirá hardware que utilice SMBv2 o SMBv3. Esto significará que funcionará con dispositivos NAS modernos, pero no con Time Capsules.

La vida encuentra un camino

Si bien las Time Capsules en su estado normal no funcionarán para Time Machine, hay esfuerzos para intentar agregar la funcionalidad requerida al hardware.

Un proyecto de GitHub, titulado TimeCapsuleSMB, tiene como objetivo actualizar la capa SMB obsoleta con una más nueva, mientras mantiene intacto el firmware de Apple. De esta manera, el uso compartido de archivos de Apple permanece habilitado, por lo que su disco interno, o los USB conectados, siguen montando automáticamente y funcionando en el próximo macOS 27.

Realmente, es una versión moderna de Samba para administrar el uso compartido de archivos que se carga en la Time Capsule. Dirige el servidor Samba 4.24.3, se anuncia con Bonjour y acepta conexiones SMB3 autenticadas.

En ese momento, suponiendo que el proyecto funcione, podrías conectarte al servidor usando una URL SMB normal y luego usarla para copias de seguridad de Time Machine.

Según los requisitos del proyecto, necesitas usar un Mac con macOS 14 o posterior, o un dispositivo Linux en la misma red local que Time Capsule. También necesitas la contraseña para Time Capsule, así como Homebrew, Python 3.9 o posterior, y smbclient instalado localmente.

Las instrucciones para instalarlo son bastante complejas, lo que pone el proyecto fuera del alcance del usuario típico. Sin embargo, cerca de la parte superior hay una opción de «Inicio rápido» que se basa en solo cinco comandos, agilizando el proceso.

Tal como está, los usuarios de Time Machine tienen pocas opciones sobre cómo mantener sus copias de seguridad.