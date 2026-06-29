Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones Apple, Mac, iPhone, iPad, Apple Watch. Tutoriales, Soporte, Noticias, Revisiones
© Copyright 2020 Faq-mac.
Apple Vision Pro

Apple está dejando de vender el estuche de viaje del Vision Pro en el mundo

29 junio, 20261 Minutos de lectura

Apple parece estar discontinuando silenciosamente el estuche de viaje del Vision Pro en los mercados internacionales, habiendo retirado este accesorio de 199$ de las tiendas virtuales en gran parte del mundo.

La página de accesorios del Apple Vision Pro ya no incluye el estuche de viaje, y las páginas web del producto que antes lo contenían han sido completamente eliminadas, lo que indicaría su descontinuación sin planes de revivir el producto.

En China y Australia, las páginas del producto siguen activas y visibles, pero el artículo aparece en gris y no está disponible para su compra. Por el contrario, el estuche se sigue vendiendo en Estados Unidos, Canadá y Emiratos Árabes Unidos.

Apple no ha anunciado de forma oficial ningún cambio respecto a la disponibilidad del producto original.

Artículo anterior Nuevas funciones de Apple Wallet en iOS 27
Alf

Propietario de www.faq-mac.com.

Deja una respuesta

Artículos relacionados

Apple Vision Pro

Novedades en visionOS 27

29 junio, 2026
Apple TVApple Vision ProApple WatchCarPlayios27iPadmacOS 27

250 cambios en iOS 27, macOS Golden Gate y más

29 junio, 2026
Apple Vision Pro

Gracia lanza la primera app de «splattering» gaussiano 4D para Apple Vision Pro

23 junio, 2026
Apple Vision Pro

Mikroe desarrolla los anclajes espaciales R1 y S1 para Apple Vision Pro

10 junio, 2026