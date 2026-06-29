Apple está dejando de vender el estuche de viaje del Vision Pro en el mundo

Apple parece estar discontinuando silenciosamente el estuche de viaje del Vision Pro en los mercados internacionales, habiendo retirado este accesorio de 199$ de las tiendas virtuales en gran parte del mundo.

La página de accesorios del Apple Vision Pro ya no incluye el estuche de viaje, y las páginas web del producto que antes lo contenían han sido completamente eliminadas, lo que indicaría su descontinuación sin planes de revivir el producto.

En China y Australia, las páginas del producto siguen activas y visibles, pero el artículo aparece en gris y no está disponible para su compra. Por el contrario, el estuche se sigue vendiendo en Estados Unidos, Canadá y Emiratos Árabes Unidos.

Apple no ha anunciado de forma oficial ningún cambio respecto a la disponibilidad del producto original.