El museo virtual de OS

Si alguna vez has tenido un Mac que te recibió con ese icónico «Chuuuuuuuun» de arranque, el Virtual OS Museum es tu refugio perfecto. Andrew Warkentin ha construido un proyecto de emulación único masivo con más de 1.700 sistemas operativos y aplicaciones preinstalados que abarcan 250 plataformas diferentes, desde Mac OS clásico y A/UX hasta NeXTSTEP, y todo, desde System 1.0 hasta Mac OS 9.

Puedes obtenerlo de dos maneras. Un paquete completo de 121 GB que se ejecuta sin conexión y un inicio más ligero de 14 GB que baja cada imagen de VM en el primer lanzamiento. Cualquiera de los dos te deja caer en un escritorio que probablemente no hayas visto en veinte años.

La diversión de un proyecto como este es que no está tratando de ser pulido. Es un trabajo de amor de una persona que quería cada sistema operativo en un solo lugar y decidió hacerlo realidad. La lista completa se extiende desde 1948 hasta hoy, y pasar por ella es como hojear un libro de texto de historia de la informática.

Si quieres ver de dónde vino el sistema operativo moderno de Apple, enciende NeXTSTEP. La mayoría de las ideas que aterrizaron en Mac OS X una década después están ahí mismo.

No es especialmente rápido en un Mac con Apple Silicon, ya que funciona como una VM x86 Linux, ¡pero es divertido! Echa un vistazo al Museo Virtual OS aquí.