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Nuevas funciones de Apple Wallet en iOS 27

29 junio, 20261 Minutos de lectura

Nuevas funcionalidades en la app Cartera de iOS 27

Pases mejorados

iOS 26 introdujo pases de embarque mejorados en Cartera de Apple, y iOS 27 expandirá gradualmente esta experiencia mejorada a todos los demás tipos de pases en la aplicación, incluyendo tarjetas de fidelidad, recompensas, membresías y tarjetas de regalo.

Los pases más recientes tienen un diseño elevado con imágenes de fondo más detalladas, y cuentan con mosaicos (tiles) debajo de ellos que proporcionan información relevante.

Apple ha introducido una nueva aplicación para macOS llamada Pass Designer para crear y previsualizar pases. Esta aplicación ya se encuentra disponible en fase beta en macOS 27.

Llaves de hotel mejoradas

iOS 27 admite llaves digitales mejoradas de Cartera de Apple en hoteles y complejos turísticos (resorts) participantes. Podrás ver más detalles sobre tus viajes, recibir actualizaciones sobre actividades reservadas, acceder a los servicios disponibles durante tu estancia y más. Apple no compartió una lista de las marcas de hoteles o ubicaciones que ofrecerán estas llaves mejoradas.

Creación de pases

Ahora puedes crear pases personalizados en Apple Wallet escaneando tarjetas físicas, como tarjetas de fidelidad o de membresía.

Con el nuevo modo de Siri en la aplicación Cámara, simplemente puedes apuntar tu iPhone a cualquier tarjeta física que tenga un código de barras y guardarla en Apple Wallet. Una vez agregados, los pases estarán listos para presentarse como un código de barras o código QR directamente desde el iPhone.

Nuevos tipos de códigos de barras

Los pases de Cartera ahora pueden mostrar cuatro nuevos tipos de códigos de barras: EAN-13, Code 39, Codabar e ITF.

Dividir cuentas con Apple Cash

Disponible únicamente en los EE. UU., iOS 27 te permite dividir cuentas gracias a una nueva función impulsada por Apple Cash y Apple Intelligence. Esta capacidad está disponible en las aplicaciones Cartera y Mensajes, o utilizando el nuevo modo de Siri en la aplicación Cámara.

Seguimiento de pedidos de Wallet en más países

A partir de iOS 27, la función de seguimiento de pedidos (order tracking) de Cartera estará disponible en Australia y Canadá. Anteriormente, esta función estaba limitada a los EE. UU. y el Reino Unido.

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Alf

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