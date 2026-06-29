Nuevas funciones de Apple Wallet en iOS 27

Nuevas funcionalidades en la app Cartera de iOS 27

Pases mejorados

iOS 26 introdujo pases de embarque mejorados en Cartera de Apple, y iOS 27 expandirá gradualmente esta experiencia mejorada a todos los demás tipos de pases en la aplicación, incluyendo tarjetas de fidelidad, recompensas, membresías y tarjetas de regalo.

Los pases más recientes tienen un diseño elevado con imágenes de fondo más detalladas, y cuentan con mosaicos (tiles) debajo de ellos que proporcionan información relevante.

Apple ha introducido una nueva aplicación para macOS llamada Pass Designer para crear y previsualizar pases. Esta aplicación ya se encuentra disponible en fase beta en macOS 27.

Llaves de hotel mejoradas

iOS 27 admite llaves digitales mejoradas de Cartera de Apple en hoteles y complejos turísticos (resorts) participantes. Podrás ver más detalles sobre tus viajes, recibir actualizaciones sobre actividades reservadas, acceder a los servicios disponibles durante tu estancia y más. Apple no compartió una lista de las marcas de hoteles o ubicaciones que ofrecerán estas llaves mejoradas.

Creación de pases

Ahora puedes crear pases personalizados en Apple Wallet escaneando tarjetas físicas, como tarjetas de fidelidad o de membresía.

Con el nuevo modo de Siri en la aplicación Cámara, simplemente puedes apuntar tu iPhone a cualquier tarjeta física que tenga un código de barras y guardarla en Apple Wallet. Una vez agregados, los pases estarán listos para presentarse como un código de barras o código QR directamente desde el iPhone.

Nuevos tipos de códigos de barras

Los pases de Cartera ahora pueden mostrar cuatro nuevos tipos de códigos de barras: EAN-13, Code 39, Codabar e ITF.

Dividir cuentas con Apple Cash

Disponible únicamente en los EE. UU., iOS 27 te permite dividir cuentas gracias a una nueva función impulsada por Apple Cash y Apple Intelligence. Esta capacidad está disponible en las aplicaciones Cartera y Mensajes, o utilizando el nuevo modo de Siri en la aplicación Cámara.

Seguimiento de pedidos de Wallet en más países

A partir de iOS 27, la función de seguimiento de pedidos (order tracking) de Cartera estará disponible en Australia y Canadá. Anteriormente, esta función estaba limitada a los EE. UU. y el Reino Unido.