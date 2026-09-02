Stryker presenta una app quirúrgica aprobada por la FDA para Apple Vision Pro

Stryker, que se especializa en tecnologías médicas, ha anunciado lo que dice que es el primer procedimiento quirúrgico que utiliza SportSuite Vision en Apple Vision Pro se completó con éxito en Duke Health.

SportSuite Vision recibió la autorización de la FDA De Novo el 17 de julio, lo que la convierte en la primera solicitud autorizada por la FDA para uso intraoperatorio con Apple Vision Pro y marca un nuevo hito para la computación espacial en el quirófano, según Matt Moreau, vicepresidente y gerente general del negocio de medicina deportiva de Stryker.

Dice que SportSuite Vision trae contenido digital crítico al espacio visual de un cirujano, lo que les permite ver objetos físicos en el quirófano junto con herramientas digitales como imágenes artroscópicas, HipCheck, HipMap e imágenes de TC. Durante los procedimientos artroscópicos, los cirujanos a menudo confían en múltiples pantallas colocadas en todo el quirófano para acceder a la visualización y a los datos del procedimiento. Al traer múltiples fuentes de datos al campo de visión del cirujano, la tecnología puede reducir la dependencia de los monitores tradicionales y apoyar un flujo de trabajo quirúrgico más simplificado y ergonómico, agrega Moreau.

Chad Mather III, cirujano ortopédico de Duke Health que realizó el primer caso de artroscopia de cadera usando SportSuite Vision en Apple Vision Pro, dijo: «El uso de la computación espacial me permitió personalizar la ubicación de la información clínica clave para adaptarse a mi flujo de trabajo y acceder a ella dentro del campo estéril. Esto ayudó a crear una configuración de OR más cómoda y optimizada mientras mantenía la información que necesitaba a la vista».

Para obtener más información sobre SportSuite Vision, visita https://www.stryker.com/us/en/sports-medicine/products/sportsuite-vision.html